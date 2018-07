El ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación Julián Domínguez salió al cruce de los dichos de la diputada Elisa Carrió, quien lo mencionó como quien la había contactado desde el PJ para proponerle “romper” con la alianza oficialista y hasta llegar a un acuerdo con el peronismo. “Fue ella misma quien amenazó” con romper Cambiemos, señaló Domínguez como respuesta a Carrió.

“La doctora Elisa Carrió me acusa de proponerle romper la alianza de Gobierno, cuando fue ella misma quien amenazó con hacerlo. A confesión de parte, relevo de pruebas”, respondió Domínguez a través de las redes sociales.

Allí, Domínguez también sumó una nota del diario La Nación en la que se relata la amenaza de la chaqueña a sus socios políticos, en medio de su retirada del recinto de la Cámara baja tras la votación que dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Carrió volvió a subir su cartel a la marquesina de la política mediática durante una entrevista, donde volvió a acusar al peronismo de “golpista” en medio de la de la “crisis cambiaria”. “Me dicen si voy a romper o no, me pide alguien del PJ si puedo hacer una alianza con algunos peronistas, y me dan nombres, que fue Julián Domínguez, ‘vos vas a tener un rol protagónico’”, dijo confusamente Carrió, para referirse al supuesto aprovechamiento del PJ de la “grieta” que cavó en Cambiemos el debate sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

“Yo no rompo”, sentenció la diputada oficialista y agregó: “No pudieron con el famoso golpe civil porque la diferencia con 2001 es que (ahora) hay reservas. El acuerdo con el Fondo Monetario fue un gran acuerdo antigolpe”, dijo. Y remarcó: “No me imaginé que pudiéramos pasar dos años y medio sin represión, sin muertos en la calle”.

Rápidamente, Carrió también se encolumnó con la reelección presidencial de Mauricio Macri. “El quiere ir a la reelección y yo voy a sostener esa reelección. Quiero que gane Cambiemos en elecciones pacíficas y que haya transparencia en el financiamiento de campaña. En Ciudad se logró, en otros lados parece que no”, añadió Carrió tomando distancia de las denuncias sobre aportantes falsos para financiar la campaña electoral bonaerense que alcanza a la gobernadora María Eugenia Vidal y a quienes fueron candidatos oficialistas (ver página 7).

PáginaI12 se contactó con Domínguez en Luján, donde ayer daba una conferencia en la sede local del Smata. Pero el ex diputado y ex precandidato a gobernador bonaerense sostuvo que ya le respondió a Carrió y se excusó de continuar la polémica “para no darle mas entidad al tema”. “A confesión de parte, relevo de pruebas”, repitió para referirse a las palabras con que la líder de la Coalición Cívica amenazó con romper la alianza oficialista.

En el entorno del hombre de Chacabuco reconocen que como ex presidente de la Cámara de Diputados y católico practicante se comunicó en febrero con diputados de distintos bloques para saber qué posición adoptarían sobre la despenalización del aborto, cuando el Gobierno oficializó que habilitaría el debate. Aunque sostienen que “jamás se le hubiera ocurrido a Domínguez plantearle a Carrió que rompiera con Cambiemos, ni mucho menos que se sumara a un acuerdo político con el peronismo”.

“En febrero tampoco había crisis cambiaria ni amenazas de ruptura entre las fuerzas que integran Cambiemos”, insistieron ante este diario para volver a rechazar las acusaciones de Carrió.