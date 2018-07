Inmune a las críticas por los despidos masivos en la agencia estatal Télam y por la inequitativa distribución de la pauta oficial, el titular del sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi (foto), calificó al gobierno de Cambiemos como “campeón en libertad de expresión”. “La libertad de expresión es todo, el amor a la libertad que tiene el gobierno de Cambiemos y el presidente (Mauricio) Macri supera todo. Cada cual puede expresarse como quiere. Hay cosas que me asombran. Que nos acusen a nosotros, que somos campeones de la libertad de expresión”, sostuvo Lombardi. El funcionario volvió a defender los despidos en Télam pese al reciente fallo judicial en contra que ordenó la reincorporación de un grupo de trabajadores. “Si pasamos de 478 personas en 2003 a 940 durante el kirchnerismo es que se había desmanejado todo”, dijo Lombardi, quien reconoció que hubo “decisiones duras”. Además, señaló: “Por supuesto que hay familias que no están bien, lo que si depositamos las indemnizaciones en las cuentas corrientes el mismo día que se mandaron los telegramas. Los políticos no quieren pagar los costos. Y si no lo paga la gente, el chiquito que está bajo la línea de pobreza. Tenemos que hacer lo que se debe”.