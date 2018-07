A medida que pasan los días crece el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos y son cada vez más los que salen a aclarar que no pusieron un peso para financiar la campaña de los candidatos oficialistas de la provincia de Buenos Aires y que sus nombres fueron utilizados sin que ellos lo supieran. Muchos de ellos, incluso, son hombres de la propia alianza gobernante, como el intendente del partido de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, quien negó haber aportado 50 mil pesos.

“No aporté ningún centavo a nadie”, negó el intendente del partido que tiene a Mar del Plata como cabecera. Su nombre, sin embargo, figura en la lista de aportantes privados a la campaña de Cambiemos para las elecciones generales de 2015 difundida por la Cámara Nacional Electoral.

Carlos Arroyo dijo ignorar el origen de ese listado. “Yo he trabajado durante años en política y, sinceramente, debo haber gastado mucho, de a poco, pero no en esta campaña” aseguró al diario marplatense La Capital y agregó: “Yo no aporté a nadie nada. En definitiva, es así. No sé quién hizo esa lista ni por qué”, agregó Arroyo.

El jefe comunal oficialista explicó que “en una campaña política, uno se mueve de un lado a otro y tiene que cargar combustible en el auto para ir a hablar a algún lado, o compra un afiche y lo tiene que pagar”. En esa línea explicó que “nada más pagué los alquileres que tenía, pero ese es un tema normal, como pagar la luz”, pero insistió que no fue aportante privado de la campaña de Cambiemos.

La evidencia de las irregularidades en el financiamiento de la campaña del oficialismo en territorio bonaerense empieza a hacer ruido dentro Cambiemos. Incluso, Elisa Carrió salió en las últimas horas a diferenciarse de sus socios.

El caso de los aportantes truchos es investigado en la Justicia Electoral por el fiscal Jorge Di Lello y el juez Ernesto Kreplak. También es objeto de investigación en la Justicia Federal, en una causa a cargo del juez Sebastián Casanello en la cual ya están imputados los responsables legales del PRO por presunto delitos de lavado de dinero. En ese expediente interviene el fiscal Carlos Stornelli.

Desde que estalló el escándalo ex candidatos, concejales e integrantes de Cambiemos comenzaron a denunciar que ellos también figuraban en las listas de aportantes, cuando en realidad tampoco lo hicieron. El último en revelar el modus operandi fue el ex candidato a intendente de Ituzaingó, Osvaldo Marasco. El caso de Marasco es muy parecido al de Arroyo: “Yo mismo figuro con 50 mil pesos de aporte en el 2015, y no los puse ni hay ningún documento donde figure la transacción, que por supuesto tampoco es parte de mi declaración jurada correspondiente”, confesó Marasco a PáginaI12 y describió el rol de Vidal: “Esta chica conoce todos los pormenores de la campaña y las suciedades del PRO”.