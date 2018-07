Mientras avanza en el Senado el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ya cuenta con media sanción, diferentes sectores de la sociedad definen su postura a favor o en contra de la legalización del aborto. Esta tarde, sumarán su apoyo el colectivo de Cristianas y cristianos por la vida plena y el derecho a decidir, que se convocarán frente al Congreso a partir de las 16, para leer un documento y aclarar que no existe razones “bíblicas ni teológicas” para penalizar el aborto ni condenar a las mujeres a un embarazo no deseado.

“Cristianas y cristianos de distintas confesiones católicos, protestantes, evangélicos de Jesús de Nazaret, nos manifestamos públicamente a favor de la aprobación de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, anunciaron en un comunicado, donde convocaron a un “Gesto litúrgico por el aborto legal” frente al Congreso, a partir de las 16.

Desde el colectivo explicaron que el proyecto es “una cuestión de salud pública” y por lo tanto el Estado debe intervenir “garantizando los derechos de las personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos en condiciones dignas”. “Eso es defender la vida”, afirmaron.

“Dios en su misericordia y amor apuesta a la vida sin hipocresía por eso entendemos que no existen razones bíblicas, teológicas o pastorales para penalizar a las personas que pasan por la experiencia de una aborto ni tampoco para condenarlas a cursar un embarazo no deseado. Como personas de fe promovemos un estado laico. No queremos más muertes por abortos clandestinos”, sostuvieron en la convocatoria y exigieron la aprobación de la ley.