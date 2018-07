Las heridas están abiertas. La democracia española tiene una deuda pendiente con la memoria, la justicia y la reparación. ¿Dónde están los huesos de Federico García Lorca? Que la pregunta aún no tenga respuesta, después de tres intentos de encontrar los restos del poeta granadino en 2009, 2014 y 2016, condensa la compleja prolongación del silencio cómplice que protegió a los asesinos, a los torturadores, a los ladrones de bebés de presas republicanas, a los que participaron de la desaparición de 114.000 hombres y mujeres durante los cuarenta años de dictadura franquista. La Junta de Andalucía ha confirmado que se realizará una nueva búsqueda en Alfacar (Granada) de la fosa común en la que podrían estar los huesos del autor de Romancero gitano, que se cree que fue enterrado con dos banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas –muy conocidos en el mundo taurino– y el maestro rengo, Dióscoro Galindo, un republicano que defendía la escuela popular y laica.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, firmaron un acuerdo para actuar en la fosa de Alfacar y en otras fosas de la provincia, al igual que ya ha hecho la administración autonómica con las diputaciones de otras provincias andaluzas. Los trabajos de excavación saldrán a concurso y podrían comenzar cuando termine el verano en España, es decir a partir de septiembre. El anuncio se produce después de que la comisión técnica de expertos valorara positivamente, en base a los indicios encontrados, las peticiones realizadas por Nieves García, la nieta de Dióscoro Galindo, y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en representación de los banderilleros anarquistas Joaquín Arcollas y Francisco Galadí, para buscar en la zona en la que diversos testimonios apuntan como el lugar en el que fueron enterrados los huesos hallados por los obreros durante la construcción del parque de Alfacar en 1986. Según los testimonios, el saco que volvieron a enterrar contendría los huesos de tres cuerpos y restos de una muleta, que podría ser la de Galindo, el maestro republicano rengo.

Será la cuarta vez que se abre una fosa para buscar los restos del autor de Poeta en Nueva York, que fue fusilado hace casi 82 años, el 18 de agosto de 1936. Se trata de un nuevo emplazamiento, donde no se había excavado anteriormente. Ian Gibson, hispanista de origen irlandés nacionalizado español desde 1984, y autor de varios libros biográficos sobre García Lorca, siempre ha señalado el parque de Alfacar como el lugar donde fue asesinado y enterrado el poeta. Aunque se excavó en esa zona sin éxito en 2009, a pocos metros de donde se hizo esa excavación se efectuará la próxima búsqueda, que estaría avalada por las pruebas de georradar hechas sobre el terreno; si bien esta tecnología es incapaz de detectar huesos, los investigadores insisten en haber encontrado un ente extraño en el subsuelo que atribuyen a restos de personas. Pero hay otra línea de investigación que desestima que los huesos hallados durante las obras del parque se correspondan con los del poeta y plantean que la fosa donde podrían estar es en el Barranco de Víznar, a un kilómetro de distancia, después de constatar en el paraje que separa el parque del barranco, un extraño movimiento de tierras en fechas posteriores a la ejecución de Lorca. El equipo científico multidisciplinar que dirigió Miguel Caballero en 2016, junto al experimentado arqueólogo Javier Navarro, estableció el lugar del fusilamiento a unos 500 metros del parque y antes de llegar al Barranco de Víznar, donde hay una fosa común y otra más pequeña en la que permanecen tres cuerpos sin identificar.

Por más incomprensible que parezca, oficialmente no se busca a García Lorca porque ningún miembro de su familia lo ha solicitado. Las pesquisas se centran en quienes fueron sus compañeros de fusilamiento: Galindo, el maestro, a pedido de su nieta; y los dos banderilleros, Arcollas y Galadí. En caso de que aparezcan los cuatro restos óseos, los familiares tienen que donar ADN para el cotejo. Si la familia del autor de Bodas de sangre no lo hace, los restos seguirán sin identificar. Laura García Lorca, sobrina del poeta y directora de la fundación que cuida su legado, expresó su posición en octubre de 2015, antes de que se iniciara la tercera excavación. “Respetamos el deseo de todo el mundo de buscar los restos de sus familiares, pero nosotros no vamos a emprender ninguna iniciativa por los nuestros. El hecho de que los de Federico García Lorca estén mezclados con otros es simbólicamente mucho más fuerte. Lo mataron como lo mataron. Esta es la historia; quedó en una fosa común, justo en ese lugar y no se debe distinguir de los demás”. La sobrina del poeta criticó a quienes se empeñan en la búsqueda: “Morbo, fetichismo y oportunismo es lo que mueve todas esas acciones. Lo que se pueda averiguar no justifica remover los restos de las personas que junto a él se encuentran. Los familiares no necesitamos saber detalles, cuántos tiros le dieron a Federico. Para nosotros no hay dudas, ni es una información que nos afecte”.