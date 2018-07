Luego de la salida de Sebastián Beccacece y de las idas y vueltas de Jorge Sampaoli, que terminó renunciando, el secretario de Selecciones de la AFA, Jorge Miadosqui, anunció que la dupla Lionel Scaloni-Pablo Aimar será la encargada de dirigir a la Selección Sub 20 en el campeonato de L’Alcudia, que se disputará del 28 de julio al 8 de agosto en Valencia, España. En la lista de 23 no hay convocados de River, Huracán e Independiente y figuran Fausto Vera (Argentinos); Agustín Almendra, Leonardo Balerdi, Gonzalo Maroni y Matías Rosales (Boca); Gastón Avila, Francesco Lo Celso, Alan Marinelli y Rodrigo Pasquini (Central); Enzo Barrenechea y Aníbal Moreno (Newell’s); Matías Palacios, Elías Pereyra, Adolfo Gaich y Federico Gattoni (San Lorenzo); Alvaro Barreal (Vélez); Andrés Ayala, Facundo Mura y Nazareno Colombo (Estudiantes); Lautaro Morales (Lanús); Francisco Alvarez (San Martín de San Juan); Tomás Durso (Gimnasia); y Facundo Colidio (Inter de Italia). Esta Sub 20 viajará en una semana a Valencia para jugar con Venezuela, Selección de Murcia, Mauritania e India.