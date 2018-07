El senador peronista Miguel Pichetto planteó como una certeza absoluta que Cristina Kirchner “va a ser candidata” en 2019. Jefe de bloque de Argentina Federal y aliado estratégico del gobierno de Mauricio Macri, el rionegrino pronosticó que la ex presidenta encabezará “un frente de centroizquierda” al que intentará “llevar parte del peronismo”. “Que se dedique a su espacio”, le respondió el diputado Agustín Rossi, quien recordó que fue Pichetto quien le negó a CFK la posibilidad de ingresar al bloque del PJ en la Cámara Alta.

“La ex presidenta va a ser candidata. No entiendo como algunos analistas y politólogos en Argentina no entienden eso”, afirmó Pichetto por el canal A24. “Unidad Ciudadana es el partido político y ella va a ser candidata por Unidad Ciudadana, y en un frente de centroizquierda. Va a serlo. Si se puede llevar parte del peronismo se lo va a llevar, pero va a ser candidata”, aseguró. Luego relativizó (“es casi obvio”) aunque para apuntalar su teoría se refirió a armados políticos de UC “en todo el interior”. El senador que rompió el bloque kirchnerista cuando CFK fue electa admitió que su espacio “todavía no tiene un liderazgo” pero aseguró que lo tendrá “antes de fin de año porque también se adelantaron los tiempos”. “La mejor opción para el Gobierno es la confrontación con Cristina Kirchner en 2019, estratificar el pasado, volver a 2015. Repetir el escenario de un esquema de polarización”, evaluó.

En respuesta, Rossi le pidió “que se dedique a su espacio, que no puede definir un candidato, y deje de hablar de nosotros”. “Los no kirchneristas son los que hablan del kirchnerismo. ¿Qué tiene que ver Pichetto con nosotros? Fue el dirigente político que no quiso que Cristina esté en el bloque”, recordó. El ex ministro, quien ya dio a conocer su intención de postularse para 2019, agregó que depondría su candidatura si su jefa política decide dar esa pelea. Agregó que mantiene diálogo “permanente” con la ex presidenta y ponderó su “silencio”. “En este escenario de crisis, cualquier cosa que diga Cristina el Gobierno va a intentar deslegitimarla”, explicó.