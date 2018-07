El titular de Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj) y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que en el país se está “viviendo una dictadura del mercado” y que la insatisfacción de necesidades básicas puede llevar a “un estallido social”. “Sentimos las cadenas que son para varias generaciones. Esta película ya la vivimos durante la dictadura”, dijo, al referirse a los acuerdos entre el Gobierno y el FMI. “Todo esto es una debacle, si la gente no tiene cubiertas las necesidades básicas, esto puede llevar a estallidos sociales. Trabajamos para que esto no ocurra, para que la violencia no nos vuelva a ganar”, añadió.