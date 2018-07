El titular de la AMIA, Agustín Zbar, contó que durante el encuentro que mantuvo ayer le pidió a Mauricio Macri que los imputados iraníes por el atentado “puedan ser atrapados”. “Le pedimos al Presidente y vamos a pedir mañana en el acto que todos los poderes del Estado, todos los sectores políticos de la Argentina y las organizaciones no gubernamentales hagamos más para que los imputados iraníes que tienen pedidos de captura internacional puedan ser atrapados y traídos a nuestro país”, sostuvo Zbar. Se refirió en concreto al caso del ex canciller iraní Ali Akbar Velayati y recordó que “el juez Rodolfo Canicoba Corral libró un exhorto diplomático, pero no tuvo éxito y se fue sin ningún problema de Rusia” tras una visita oficial. “El Presidente acompañó y acordó que es importante que en las relaciones exteriores argentinas este punto tenga un énfasis. Que nos dediquemos más a perseguir la Justicia internacional en este sentido”, insistió Zbar.