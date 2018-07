La empresa Aerolíneas Argentinas y el gremio de pilotos volvieron a cruzarse ayer por el reclamo sindical en los vuelos. El presidente de Aerolíneas, Mario Dell Acqua, le exigió al gremio APLA que los pilotos estén “enfocados en la seguridad de los pasajeros”. Pero el secretario general de APLA, Pablo Biró, volvió a defender la decisión de leer sus reclamos a los pasajeros durante los vuelos. “Este tipo de protestas responde a un pedido del Gobierno de buscar formas alternativas de reclamo, en lugar de hacer paro leemos un comunicado”, indicó. Biró planteó: “Nos dicen que busquemos métodos alternativos de protesta pero lo que no les gusta es el contenido y no nos va a dejar otra alternativa que paralizar los vuelos”. Por otro lado, el gremialista remarcó que “fue un milagro que el vuelo de Flybondi no terminara en un desastre”, en alusión al episodio del lunes cuando un avión de la low-cost debió suspender un vuelo a Córdoba luego de que la cola de la nave impactara contra la pista durante el despegue. “En Flybondi hay socios de funcionarios del Gobierno. Desde su primer vuelo tuvo inconvenientes. El Gobierno se cree dueño de la verdad”, se quejó Biró en diálogo con FM La Patriada.