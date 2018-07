Bajo la consigna “En tiempos de impunidad, hacer memoria es exigir justicia”, comenzó el acto por el 24º aniversario de la explosión que voló la sede de la AMIA en Pasteur al 600 y se cobró la vida de 85 personas. Como cada año, el 18J se monta un escenario frente a la mutual judía para recordar a las víctimas y exigir justicia.

El acto arrancó a la 9:53, hora exacta de la explosión, con la conducción del periodista Luis Novaresio. “Para que nuestros muertos no mueran dos veces, una por la bomba y otra por el olvido y la indiferencia”, leyó el tradicional documento que da inicio a la lectura de la nómina de víctima y los familiares encienden una vela por cada uno de ellos.

Decenas de personas llegaron a la sede de la entidad, ubicada sobre Pasteur al 633, en el barrio porteño de Balvanera, para recordar a los fallecidos en el ataque terrorista de 1994. Al acto concurrieron el jefe de Gabinete, Marcos Pena; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, entre otros funcionarios.

“La impunidad es una amenaza para las libertades que defendemos. A 24 años dónde está la causa judicial”, preguntó desde el estrado el presidente de la mutual, Agustín Zbar, al inicio de su discurso en referencia a las dos causas que hoy avanzan en la Justicia, la del encubrimiento y la de la conexión local.

El presidente de la entidad remarcó no querer “una caza de brujas”. “Queremos que los responsables sean condenados por el peso de las pruebas y no por presiones políticas”, dijo Zbar, quién volvió apuntar contra Carlos Telleldin, acusado de armar el coche bomba y que volverá a ser enjuiciado en marzo del año que viene. “Acciones concretas”, le pidió Zbar al gobierno nacional para que el reclamo no sea “sólo una quimera y se transforme en realidad”.

El presidente de la AMIA pidió también por el fiscal fallecido Alberto Nisman y relacionó su muerte directamente con los perpetradores del atentado de la mutual y la responsabilidad del fiscal de investigar a los responsables de la explosión.

El segundo en tomar la palabra fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió “redoblar los esfuerzos y obtener justicia para las víctimas, familiares de las víctimas y de toda la sociedad”.

“El terror de nuestras vidas debe ser erradicado. El terrorismo es nuestro principal enemigo, el más cruel y el más despiadado”, aseguró Almagro desde el escenario. “La indignación debe ser de todos en nuestro continente. El dolor es de todos y todos somos víctimas del atentado a la AMIA. Somos todos argentinos y somos todos judíos cuando recordamos las víctimas del atentado motivado por la máxima expresión del odio y la intolerancia”, agregó.