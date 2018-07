Una pareja se amó durante años y con inmensa pasión. Luego, todo terminó y para ella no fue fácil. Después de tantos años se sienten viviendo a la deriva: él tiene prisa por superarlo, por volver a tierra; ella no quisiera olvidar nunca. Esta comedia sentimental protagonizada por Lucía Mascino y Thomas Trabacchi, bajo dirección de Francesca Comencini, narra, con ironía y gran lucidez, una historia de amor que no encuentra su lugar en el mundo, la forma en que las mujeres enfrentan su final y un nuevo comienzo.

Cines del Centro.