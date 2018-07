El Sindicato de Cadetes de Rosario hizo oír su voz ayer, sumándose al rechazo de los taxistas contra Uber. Fue el propio secretario del gremio, Gustavo Yedro, quien se encargó de denunciar a la empresa Glovo por precarización laboral. "A cambio de trabajo, la empresa obliga a los compañeros a renunciar a cualquier reclamo laboral", señaló.

El representante gremial, que apoyó el reclamo de los taxistas contra Uber, explicó que el servicio es brindado por una firma de origen español que se ha ganado "varios juicios laborales". Señaló que la prestación de logística que ofrece es más económica porque "se ahorra dinero con la precarización laboral de los cadetes" que emplea.

Los jóvenes trabajadores, llamados "glovers", son mensajeros independientes integrados a una plataforma desde donde se les asignan los pedidos que realizan los usuarios a través de una app. Una vez que el glover es asignado a un pedido, el cliente lo puede seguir en tiempo real y conectarse con él, si lo desea. La compañía empezó en España, se extendió a Portugal, Francia e Italia, siguió en Chile, Brasil, Perú y Bolivia, y desde el año pasado está en Buenos Aires. Hace unos meses que empezó a reclutar glovers en Rosario.

Yedro contó algo más que Glovo no dice: "Los compañeros tienen que pagar un alquiler para llevar la caja de la empresa en su espalda". Y agregó: "Esto no se puede dar de otra forma que no sea en este contexto de falta de empleo e inestabilidad laboral".

Distinto sería el caso de Pedidos Ya. El conocido delivery de comidas ha establecido hace poco un convenio marco con sus empleados. No obstante, Yedro indicó que la demanda del servicio de cadetería cayó en los últimos meses entre un 30 o 40 por ciento del nivel de actividad que venía registrando.