La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se manifestó a favor de que las causas por narcomenudeo pasen de la Justicia federal a la provincial, como propuso el gobernador Miguel Lifschitz, reclamó que el Senado nacional destrabe la ley de extinción de dominio para poder quitarle los bienes a narcotraficantes mientras se sustancian las investigaciones y adelantó que llegarán dos lanchas nuevas para Prefectura con una tecnología que nunca tuvo esa fuerza.

Bullrich habló ayer desde Buenos Aires con Canal Tres, y puso en duda la visita que tenía agendada para hoy a la ciudad debido a mal tiempo. La titular de la cartera de Seguridad tenía programado presentar el plan de seguridad para evitar el tráfico de drogas a través de la Hidrovía y, en ese marco, la llegada de dos lanchas nuevas para Prefectura con una tecnología que nunca tuvo esa fuerza. “Dos lanchas ya llegaron y dos están en camino. Tienen sistema de cámaras, radares, equilibrio en giro, velocidad de 40 nudos (más 80 km por hora). La idea es fortalecer el control de todo lo que nos entra por agua”, explicó.

De todos modos, dejó en claro que lo que más preocupa en Rosario es “la lucha por el control territorial del narcomenudeo. Es ahí donde se generan los crímenes, los asesinatos, por parte de las bandas y las familias ligadas al narcotráfico”. “Es necesario trabajar más a fondo sobre los lugares donde tenemos esta alta conflictividad y es alto el índice de homicidios”, agregó.

Además consideró que “es lo correcto” pasar a la Justicia provincial las causas por narcomenudeo. ”La Justicia provincial se tiene que dedicar al narco menudeo, la federal al narcotráfico”, enfatizó. “Nosotros no podemos llegar a todo el territorio. No tenemos ni fuerzas federales ni jueces”, agregó, y habló de la necesidad de que los dos niveles trabajen “articulados”.

Además, reclamó que el Senado apruebe la ley de extinción de dominio. “No hay manera de dar un pasito más si no les sacamos los bienes que tiene el narcotraficante. Y hay que sacárselo antes. Si un juicio dura dos años, siguen teniendo camiones, autos, campos. Hay que sacárselos ni bien se vean que los bienes no están justificados”. Se lo hemos pedido de mil maneras al Senado y no hemos tenido éxito”.