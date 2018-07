La acción en Hollywood se trasladó 200 kilómetros al sur desde ayer y hasta el domingo para convertir a San Diego en la capital del entretenimiento gracias a una nueva edición de Comic-Con, a la que asistirán más de 100.000 espectadores. Tras los estrenos de Infinity War y Ant-Man and the Wasp, el estudio Marvel no hará acto de presencia en la feria, así que el protagonismo en el terreno cinematográfico recaerá sobre los hombros de Warner Bros., con novedades sobre Mujer Maravilla 1984 y Aquaman. El estudio también podría presentar material inédito de títulos como Shazam!, Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, Godzilla: King of the Monsters y La Gran Película Lego 2.