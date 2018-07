Olga Sánchez Cordero,la futura secretaria de Gobernación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer que el futuro mandatario le dio vía libre para abrir un debate sobre todos los temas que ayuden a la pacificación del país, incluyendo la legalización de drogas. “Obrador sabía perfectamente de todas mis conferencias de prensa y, sobre todo, de mis artículos escritos sobre la despenalización de drogas. Me dijo textual: ‘carta abierta, lo que sea necesario para pacificar este país, abramos debate’”, declaró Cordero, ex ministra de la corte suprema. También exhortó al gobierno a que no se haga el distraído con este tema. Si bien Obrador no ha hecho referencia a la legalización en su campaña presidencial,la llegada de un partido de izquierda a la presidencia y al congreso podría crear un escenario optimista para el este debate.