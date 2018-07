En la bodega conviven los Ciro Pertusi Cabernet Sauvignon, Mosca Torrontés, Chino Vera Bonarda y Cerebro de Mono Malbec. El nombre de la colección inspirada en exponentes del punk criollo traza un deseo: “If the Kids Are United”, en honor a la canción del grupo inglés Sham 69. Lo que hace posible la fuerza de Baco no sólo en forma de botella, sino en vivo, ya que todos tocarán juntos esta noche de Día del Amigo en Casa Colombo, en el Abasto porteño, en otra de las tantas fiestas que desde fines del año pasado viene organizando el sello Mala Difusión.

La idea surgió de la banda mendocina Cerebro de Mono, que en 2017 cumplió 10 años y los celebró lanzando un Malbec, la uva estrella de la vitivinicultura argentina. El grupo está vinculado con el enólogo Matías Michelini desde que Silvio Mafferra, su cantante, se mudó al Valle de Uco, 60 kilómetros al sur de Mendoza capital, donde Michelini tiene su bodega Passionate Wines (conocida, curiosamente, como “la bodega del mono”). “Uco es un lugar único en el mundo con una energía hermosa y rodeado de viñedos. Así nació mi relación con el mundo del vino, que es apasionante”, asegura Mafferra.

Por su persistencia y capacidad de laburo, los Cerebro de Mono están vinculados con casi todo el arco criollo porque suelen producir shows de los artistas porteños en Mendoza. Uno de los últimos fue el del ex bajista de Attaque Chino Vera, quien está recorriendo el país con su Club 77 (un All Star que incluye a otros músicos de largo predicamento en el punk) y meses atrás tocó junto a Cerebro de Mono en la bodega de Michelini. “Ahí mismo el Chino me de hacer los vinos del punk; la idea me pareció buenísima y nos pusimos a trabajar”, cuenta el cantante de Cerebro.

Pensando en otros protagonistas para la línea de vinos, automáticamente surgió el nombre de Ciro Pertusi, quien tocó varias veces en Cuyo producido por Cerebro de Mono e incluso aportó su voz en varios discos del grupo menduco. “Para elegir la variedad de cada uno conversamos con el enólogo y con los músicos. De entrada nosotros copamos el Mabec, así que a Ciro le tocó el Cabernet Sauvignon, un vino clásico para el laburante, y al Chino el Bonarda”, explica Silvio. La línea se terminó de cerrar con el Mosca de 2 Minutos, a quien le tocó el Torrontés en honor a su fanatismo por el vino blanco.

Todos ellos presentarán la línea “If the Kids Are United” esta noche con música en vivo: a pesar de ser la visitante de la velada, Cerebro de Mono será la banda anfitriona por la cual irán pasando los demás para hacer las canciones que dan nombre a los vinos ( Obrero de Pertusi, Angeles caídos de Vera, creador de la emblemática canción, y Valentín Alsina de Mosca). “La línea fue concebida bajo la idea de la libertad y del hacerlo vos mismo, sin apoyos comerciales detrás. Está bueno hacer esta movida sin prejuicios, como tal vez hubiese ocurrido en otra época”, concluye Mafferra.