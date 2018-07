El ex primer ministro británico Tony Blair no pudo contenerse cuando se le preguntó su opinión sobre cómo aborda el gobierno el Brexit y sentenció: “es un total y completo desastre”. Blair, que gobernó Reino Unido durante 10 años, compadeció a la primera ministra Theresa May en su intento por lograr el consenso de su Partido Conservador en un plan para abandonar la Unión Europea, sugiriendo que ella tiene por delante “el trabajo menos envidiable en la política occidental”. Pero el exlíder laborista advirtió que con la fecha programada para el Brexit en marzo del próximo año, es hora de que admita que “no hay escapatoria” y convoque a otro referéndum, con la opción de permanecer en la UE. “Ya que esto se inició con un referéndum, francamente solo se puede terminar con una nueva votación”, dijo Blair. El ex primer ministro dejó el poder en 2007 y luego pasó varios años en el extranjero, incluso como enviado internacional para Medio Oriente.