El ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido negó ante una consulta de Chequeado haber aportado dinero a la campaña del entonces candidato y hoy presidente, Mauricio Macri. Su nombre figura entre la lista de aportantes de Cambiemos para las elecciones presidenciales de 2015, por un monto de 30 mil pesos (3200 dólares al tipo de cambio de ese momento). Según el documento, el ex ministro donó ese dinero en efectivo el 14 de octubre de 2015, cuando se desempeñaba como director del Teatro Colón, es decir, era funcionario de la Ciudad, entonces a cargo del propio Macri. “No, no aporté esos 30 mil pesos y mucho menos en efectivo”, aseguró Lopérfido, quien luego de ser desplazado del Ministerio de Cultura fue representante especial para la promoción de la cultura argentina en Alemania hasta marzo de este año. “Recordaría perfectamente haber puesto esa suma, porque tendría que haber llevado ese dinero en efectivo”, agregó. Su caso se suma al del actual intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien esta semana denunció no haber realizado el aporte de 50 mil pesos que aparece en el informe oficial presentado a la Cámara Nacional Electoral.