Los trabajadores del subte retomaron ayer “medidas de autodefensa” ante la negativa de la empresa concesionaria Metrovías y del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a abrir una mesa de diálogo, tal como ordenó la justicia porteña, para mejorar la paritaria del 15 por ciento en tres cuotas firmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó que las aperturas de molinetes, que arrancaron por la Línea A y continuarán en los próximos días, fueron resueltas “tras la apelación presentada por Metrovías, Sbase y la Ciudad de Buenos Aires a la cautelar que ordenaba continuar el diálogo en la mesa de paritarias y la falta de voluntad demostrada por la patronal para resolver en forma pacífica esta situación de conflicto”. “Hasta ahora recibimos un cinco por ciento (de aumento) y la inflación va por el 16 en el año”, apuntó Roberto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados, para graficar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Agregó que “siguen sancionando compañeros, tratando de avanzar en los desafueros para despedir delegados y miembros de la comisión directiva”, por lo cual “no nos dejan otra alternativa que volver al conflicto”.

Los metrodelegados nucleados en la AGTSyP concretaron ayer una apertura de molinetes en la Línea A entre las 19 y las 21, cuando comenzó un cese de servicios hasta el final de la jornada. “La Justicia intimó al gobierno a convocarnos al diálogo. Pasó un mes y medio y siguen sin cumplir con esa medida cautelar”, destacó Pianelli en diálogo con la AM750. El dirigente denunció que la empresa Metrovías “sigue implementando las sanciones a los trabajadores y a los delegados”. “Cesamos con las medidas de fuerza esperando que nos convoquen, pero pasó un mes y medio y no sucedió. No nos dejan otra alternativa”, sostuvo Pianelli, quien indicó que las medidas continuarán en otras líneas con un esquema rotativo.

A comienzos del mes pasado, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario 2 había ordenado al Gobierno porteño y a Metrovías reabrir la paritaria de los trabajadores del subte e incluir en la mesa de negociación a los metrodelegados, decisión que luego recurrió el Ejecutivo porteño. En su resolución, el juez Roberto Gallardo había dispuesto además que los metrodelegados abandonaran las medidas de fuerza durante los sesenta días de la negociación y que Metrovías dejara sin efecto las sanciones impuestas, que incluían 194 suspensiones y tres despidos.

Pese a la orden judicial, el gobierno de Rodríguez Larreta no convocó a los metrodelegados a renegociar la paritaria cerrada por la UTA, gremio que carece de representación en las bases. “El Gobierno de la Ciudad y Metrovías no negocian ni con la orden de un juez”, lamentó Enrique “Quique” Rositto, secretario de prensa de la AGTSyP, en diálogo con Radio Gráfica. “Hemos aguardado los plazos legales pero ya nos consideramos liberados de reiniciar las medidas de fuerza”, agregó. A pesar de no haber cumplido la orden judicial, el gobierno no tendrá ninguna sanción judicial, lamentó. “Esperamos que la sanción venga de parte de la conciencia social” en el apoyo al reclamo de los trabajadores, se esperanzó. La paritaria que firmó la UTA en abril fue “del 15 por ciento en tres cuotas, lo que está totalmente desfasado y no hay ninguna duda de que esto debe reverse en una mesa de discusión”, destacó Rositto.

La empresa concesionaria Metrovías volvió a denunciar ayer a los trabajadores luego de tomar conocimiento de la reanudación de las medidas. Según informó en un comunicado, hizo una presentación ante las autoridades laborales de la Ciudad, al mismo tiempo que resolvió aplicar “las sanciones correspondientes a aquellos trabajadores que obstaculicen o directamente impidan el normal funcionamiento del servicio”. “Trabajaremos, tal como lo hicimos en oportunidades anteriores, para intentar realizar un diagrama de emergencia que se pondrá en práctica de verificarse las condiciones de seguridad”, sostuvieron.

“Durante los meses de marzo y abril se realizaron conversaciones que finalizaron en forma abrupta con la firma de una paritaria miserable del 13 por ciento en cuotas, que ya ha sido superada por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que acumuló una suba del 16 por ciento en el primer semestre y una expectativa anual que sería mayor al 30 por ciento”, detallaron los metrodelegados en un comunicado firmado por Pianelli y su adjunto Néstor Segovia para anunciar lo que denominan “medidas de autodefensa”.