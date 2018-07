Daniel Marx, ex director del Banco Central y ex secretario de Finanzas de Fernando de la Rúa, sufrió anoche un ataque mientras se trasladaba en bicicleta desde la ciudad de Buenos Aires a su casa en Martínez, un trayecto que suele hacer habitualmente. El economista, internado en observación, fue abordado por varios hombres, aparentemente con la intención de robarle. Todavía no se radicó la denuncia policial.

Marx, quien en la actualidad, se desempeña como consultor, integró el directorio del Banco Central en el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín y luego se desempeñó como jefe de Negociación de la Deuda del ministerio de Economía, cargo que dejóen 1993. Regresó a la función pública en 1999, con la Alianza. Desde la Secretaría de Finanzas fue uno de los promotores del Megacanje, lo que le costó ser procesado por estafa agravada y cohecho, tras una operación que implicó el pago de comisiones exorbitantes y un incremento de la deuda de más de 50 mil millones de dólares.