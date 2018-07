En un reciente artículo, anota el The New York Times que “la periodista Alexandra Pascalidou ha pasado los últimos meses siguiendo de cerca el escándalo de abuso sexual y corrupción de la Academia Sueca, el augusto organismo que otorga el Premio Nobel de Literatura. Como mujer, molesta; como sueca, avergonzada. Y al darse a conocer que finalmente se cancelaría la entrega de este año, también enojada”. “¿Por qué son los autores y autoras los que tienen que pagar el precio de este desastre?”, se despacha la también escritora y presentadora de tevé en charla con el susodicho medio, y luego: “¿Qué tal difícil puede ser montar un premio?” Al parecer, no tanto, porque con la ayuda de más de 100 figuras prominentes de la cultura sueca, ha lanzado doña Pascalidou su propio laurel: el Premio de Literatura de la Nueva Academia, a anunciarse el venidero 14 de octubre, cuando reciba el/la ganador/a un millón de coronas. Además del correspondiente banquete en su honor, sobra la aclaración. Pero hete aquí la cuestión: a diferencia del espurio proceso de selección de la cuestionada Academia, invitan Alexandra y compañía a que sean los propios lectores los que voten al ganador. Vía web, cualquiera puede elegir entre los 46 candidatos de una variopinta lista armada por bibliotecarios, que incluye nombres largamente negados como los de J.K. Rowling, Patti Smith, Neil Gaiman, Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie... La votación cierra el 14 de agosto y definirá a tres finalistas; los bibliotecarios elegirán al cuarto. Y un panel experto (docentes, editores, etcétera) definirá al triunfador. Por lo demás, aunque el laurel ya ha sido definido como “el Nobel alternativo de Literatura”, aclara Pascalidou que de ningún modo es su intención reemplazarlo; y de hecho, asegura que mantendrán su plan de disolverse ni bien finiquite esta premiación. El propósito, en todo caso, es mostrar a la Academia que es posible “ser contemporáneo, democrático, empático, respetuoso, inclusivo y transparente, sin prejuicios, arrogancia o sexismo”. Amén.