“Debería llamarnos la atención el rigor que se pone cuando se sanciona a los gremios y que no se actúe de la misma manera frente a las empresas que se cartelizan, los monopolios, los oligopolios que le hacen muchísimo daño también a la sociedad”, señaló el dirigente radical Ricardo Alfonsín, en referencia a la multa de 809 millones de pesos que el Gobierno le impuso a Camioneros por incumplir una conciliación obligatoria. Alfonsín apuntó también a “las empresas que prestan servicios públicos que en muchos casos abusan de los consumidores” y sentenció: “Esa doble vara si debería llamarnos la atención y no sé por qué no reflexionamos sobre esto”.