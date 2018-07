El hijo de la vicepresidenta Gabriela Michetti se pronunció a favor del proyecto que propone la legalización del aborto y que la tiene a su madre como referente de los grupos más intransigentes en contra de la iniciativa. La posición extrema de Michetti la llevó a decir incluso que no avala los abortos ni siquiera en caso de violación, causal legal contemplada en el Código Penal hace casi cien años. “Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé, que sé yo”, había dicho la vice sobre su posición antiderechos, que fue altamente criticada.

Lautaro Cura, el hijo de 26 años de Michetti, dijo estar a favor del proyecto que plantea la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo hizo mientras presentaba su nuevo disco Chango en la Radio de la Calle.

En la entrevista, el joven músico y modelo se refería constantemente a su nuevo álbum como “un bebito”. “Chango es eso, es un bebito que está viendo el mundo con nuevos ojos”, dijo Cura. La alusión al “bebito”, como bautizaron los grupos antiderechos al muñequito con forma de feto, llevó a que la próxima pregunta fuera sobre el su posición acerca del proyecto que ya cuenta con media sanción en Diputados.

“Apoyo. Estoy a favor del proyecto de ley”, fue lo único que dijo al respecto, luego de dudar un instante. “Me parece que el resto de la opinión se la guardo al espacio de lo privado”, agregó Cura.

La vicepresidenta había provocado un escándalo, incluso dentro del PRO, con sus afirmaciones al diario La Nación: “Lamentablemente para algunas personas, y para mí de manera privilegiada, somos las que podemos portar al ser humano que ya se ha concebido. No lo considero como una cosa lamentable, como ‘qué macana que nos tocó esto’. Al contrario, para mí es un don extraordinario que la vida nos dio. Si tuviéramos una sociedad mucho menos individualista y mucho menos yoica, me parece que le daríamos mucho más valor a eso. Y si no te da para criarlo porque no tenés, no sé, piscológicamente en ese momento te sentís que no podés y estás limitada totalmente por eso, bueno, entonces lo podrás dar en adopción y alegrarás a una familia.”