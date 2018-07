“La lección que me llevo es que es muy difícil hacer intervención cambiaria en países tan volátiles, porque la información va cambiando todo el tiempo”, aseguró el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, al ser entrevistado la semana pasada en la cadena CNN. Llach fue desplazado el mes pasado de la entidad en medio de numerosas críticas por no haber podido controlar el precio del dólar, perder más de 10.000 millones de dólares de reservas en pocos meses y dejar la inflación más alta de los últimos dos años y medio.