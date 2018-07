La senadora salteña Cristina Fiore (Partido Renovador) aseguró hoy mediante un tuit que, junto al legislador por Jujuy Guillermo Snopek (FpV), "impugnaron" la exposición que el ministro de Salud Adolfo Rubinstein dará este martes en el marco de las audiencias informativas para el debate en la Cámara Alta de la legalización del aborto. “El doble juego de ‘solo promover el debate’ mientras desfilan funcionarios haciendo campaña a favor de la ley es una falta de respeto y una burla a los argentinos”, fueron sus palabras en la red social después de informar que presentarán una nota en la Comisión de Salud para intentar bloquear la disertación del funcionario.

La voluntad de la senadora de “impugnar” la exposición de un ministro de la Nación -para lo cual no existen mecanismos institucionales- se suma a la lista de intimidaciones y agresiones de distinto grado denunciadas en las últimas semanas por diversos senadores que se han manifestado a favor de la legalización del aborto.

Una de las legisladoras que denunció amenazas es la chubutense Nancy González (FpV), quien contó a este diario que está siendo bombardeada con mensajes por correo electrónico y WhatsApp. “Matá a tus hijos y tus nietos primero, me decían algunos”, relató González que le dijeron así como también reveló ataques en vivo dentro de la Cámara. Otro ejemplo es el “escrache” en redes contra el senador justicialista por Chaco Eduardo Aguilar, al que por estos días se lo muestra en una foto intervenida con las manos llenas de sangre.

Loading tweet ...

Adolfo Rubinstein hace poco menos de un mes fue blanco de grupos ultraconservadores en Tandil donde tuvo que suspender una charla a profesionales en un hospital infantil. Antes dio un concreto discurso durante las audiencias en Diputados con el que brindó información sobre los abortos en el sistema de salud público. Hace días que padece una campaña en su contra con la que los sectores llamados "pro vida" lo acusan de ser un operador de Planned Parenthood, una ONG norteamericana abocada a los derechos sexuales y reproductivos.

Durante las audiencias en Diputados el ministro había dejado un mensaje contundente: “La evidencia es muy robusta y sólida respecto a que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales”, dijo.

A esta campaña contra el ministro se sumó también el periodista Mariano Obarrio quien difundió un video. “Este año a los argentinos nos han golpeado en los hijos, en los valores, en la vida, y nos duele”: con esa introducción Obarrio invita a marchar el próximo 30 de julio contra la ley de "aborto irrestricto". “Antes íbamos al Congreso a reclamar porque eran los legisladores los que decidían la ley”, dice Obarrio, pero ahora extendieron el blanco hacia el Poder Ejecutivo. “El ministro de Salud va a hablar en el Senado”, señala el periodista para explicar por qué esta protesta será frente a la Residencia de Olivos. Marcharán “para reclamar que se cumplan con los compromisos y se honre la vida” es la aclaración que alude a la posición “a favor de la vida” ya expresada por el presidente Macri.

El 30 de julio, la fecha elegida para manifestarse frente a Olivos es estratégica: un día después de la firma del dictamen para la votación en el recinto, que será el 8 de agosto. El historial pro-vida de Obarrio incluye haber sido una de las voces en salir en defensa de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, quien la semana pasada protagonizó un papelón en el marco de las jornadas informativas en la Cámara Alta.

En un cruce con el doctor en biología molecular Alberto Kornblihtt lo acusó de estar propiciando el uso “eugenésico del aborto”. Así interpretó la tucumana Elías de Pérez el pasaje del discurso en el que el biólogo se refirió a lo que se conoce como genetic counseling, es decir, un diagnóstico prenatal que en el caso de confirmar que el niño va a nacer con una enfermedad incurable, le permite a la mujer evaluar la posibilidad de interrumpir el embarazo. “No es un uso eugenésico es la voluntad de la madre” le aclaró Kornblihtt a la senadora, que confundió Síndrome de Down con “enfermedad incurable”. “¿Usted cree que el síndrome de down es una enfermedad?”, la increpó Kornblihtt a Elías de Pérez, quien no pudo formular una respuesta.