El bicampeón de la Copa Argentina impuso su jerarquía en Santa Fe y no tuvo piedad ante un débil Central Norte de Salta, equipo del Torneo Federal B. “Hoy fue un buen inicio de cara a lo que se viene”, dijo al respecto Marcelo Gallardo, que sobre la notable diferencia a nivel competitivo entre equipos de distintas divisionales remarcó: “La diferencia de categoría hay que marcarla en el campo de juego. Logramos hacer una buena base de pretemporada y eso nos va a permitir estar bien. Los juveniles van sumando experiencia y por suerte algunos se están destacando, como Palacios (autor de un doblete), que con 20 años ya está demostrando madurez. Contra Dálmine esperamos repetir un rendimiento como el que tuvimos hoy. Y en la semana veremos cómo evolucionan Quintero, Armani y Enzo Pérez”, concluyó el DT.

Por su parte, el delantero Ignacio Scocco, otro que marcó por duplicado, señaló: “Cumplimos con la premisa de anotar un gol rápido. Y a medida que nos cansábamos, la consigna pasó a ser no errar tantos pases. Por suerte pudimos hacer bien nuestro trabajo”, señaló el ex Newell’s, quien también destacó el duro trabajo de pretemporada que el plantel realizó hasta la semana pasada en los Estados Unidos. “Aún nos quedan pulir algunos detalles, como tratar de ser más precisos y no perder tanto la pelota. Pero la pretemporada en Orlando nos ayudó a afianzarnos. Ahora debemos tratar de mantener la regularidad y prepararnos para lo que viene”, dijo el goleador en relación con un semestre cargado con muchos partidos para el club de Núñez. Por último, Scocco se refirió a Villa Dálmine, al que River enfrentará en la instancia de 16avos de final el próximo sábado en Formosa: “Es también un rival otra categoría, pero será duro ganarle”.

A su turno, Mariano Maino, el vapuleado arquero de Tristán Suárez, admitió: “River es un equipo de primerísimo nivel y nos superó ampliamente. Ahora que seguir adelante y no bajar los brazos”.