El escándalo de los aportantes truchos se metió también en la reunión paritaria docente convocada por la gobernadora María Eugenia Vidal por orden de la Justicia. Esta tarde, además de discutir el aumento salarial, los gremios le entregarán a la gobernadora la lista de unos veinte maestros que aparecieron como aportantes y afiliados a Cambiemos pero que negaron serlo.

“Hubo una inquietud de parte de varios docentes que figuran en el listado de aportantes y estaban muy enojados porque no eran ni afiliados a Cambiemos ni mucho menos aportantes”, afirmó Roberto Baradel, titular de Suteba. Entre los aportantes truchos, según la información relevada por el gremio, figuran docentes, afiliados a ATE y a la CTA.

Para Baradel “habría que llevarle el listado a la gobernadora porque es la responsable” del partido en la provincia. Desde Suteba confirmaron que “evaluarán” en las próximas horas si presentarse a la Justicia o no, ya que los maestros implicados harán la denuncia de manera individual. La denuncia colectiva podría quedar en manos de la CTA para agrupar más casos. “El año pasado la gobernadora decía a los dirigentes que dijéramos si éramos kirchneristas, ahora que diga ella por qué aparecen estas personas en un listado donde no deberían aparecer porque no son afiliados ni aportantes”, sostuvo Baradel en diálogo con FM La Patriada.

En cuanto a la reunión de esta tarde, los docentes pedirán un 30 por ciento más cláusula gatillo aunque no esperan una oferta alentadora por parte de Vidal, quien no convocó a la reunión de manera voluntaria sino que fue obligada por orden judicial.

Según la información que trascendió, la gobernadora subiría la oferta salarial un 5 por ciento más que los 15 en tres cuotas ofrecidos inicialmente. Para Baradel, dicha oferta no sería “nada nuevo”. “Un 5 por ciento más el 15 nos deja diez puntos por debajo de la inflación. Por qué deberíamos aceptarlo si el propio Gobierno firmó con el FMI una pauta de inflación de entre el 27 al 32 por ciento”, cuestionó el dirigente sindical.

Baradel también informó que desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense ya habían decidido las próximas medidas de fuerza pero quedaron en suspenso hasta la reunión de hoy. Una de esas medidas, que aún falta confirmar, podría ser el no inicio de clases luego del receso invernal. Baradel afirmó que además de la cuestión salarial insistirán con otros aspectos preocupantes del estado de las escuelas públicas en el territorio de Vidal: la infraestructura, los comedores escolares y el recorte de los equipos de orientación escolar, entre otras cosas.