La dirigencia de Newell’s no avanza en las negociaciones para contratar los refuerzos que reclama Omar De Felippe. El representante de jugadores Pedro Aldave aún no logró traer a la ciudad los nombres ofrecidos, se frustró la negociación por el colombiano Abel Aguilar (Central le hizo una propuesta superadora) y ya no hay expectativas de recuperar a Guillermo Ortiz, como pretende la directiva.

El vicepresidente segundo Cristian D’Amico lleva las negociaciones en Newell’s, pero los refuerzos no llegan. De Felippe ya advirtió que sin refuerzos no tiene buen futuro el equipo y los intentos siguen sin prosperar.

El defensor paraguayo Iván Piris tiene más ganas de jugar en Cerro Porteño que en Newell’s, incluso a pesar de la fuerza que hace su representante, Aldave, para que vista la rojinegra. También en manos de Aldave están las opciones de incorporación al delantero Alfio Oviedo, de presente en Cerro Porteño. Ambos jugadores son pretendidos por De Felippe pero a dos semanas de iniciadas las conversaciones los jugadores siguen en Paraguay.

En la desesperación por traer algún refuerzo, en Newell’s intentan quitarle a Colón a Guillermo Ortiz, el mismo jugador que los leprosos el año pasado le vendieron a los sabaleros. Pero Colón, dueño de la mitad de su pase, no está dispuesto de deprenderse del zaguero central y el propio Ortiz tampoco se entusiasma con dejar Colón, donde es jugador titular indiscutido, para volver al parque Independencia.

La última frustración de los directivos del parque llegó en el intento por contratar al colombiano Abel Aguilar. El volante no consideró la oferta de Newell’s dado que estaba por debajo de las propuestas, como la que le llevó Central para jugar por un año y medio con la auriazul.

En Newell’s quedan diez días para conseguir los refuerzos que hace dos meses reclama el técnico. Porque hoy se espera la confirmación de que Newell’s jugará su próximo partido de Copa Argentina el jueves 2 de agosto, con rival que se definía al cierre de esta edición entre Godoy Cruz y Defensores Unidos.