La Fundación La Alameda denunció ayer que el Pro Santa Fe financió gran parte de su campaña política de 2017 –-en la que no fue candidato, pero apadrinó como concejal a Carlos Pereira, que era su secretario general-- con aportes de funcionarios del gabinete de José Corral, intendente de la capital provincial. La organización no gubernamental contra el trabajo esclavo, explotación infantil, prostitución y narcotráfico, cuyo titular es Gustavo Vera, no encontró "actos judiciables" al revisar los registros, pero sí "mecanismos y formas cuestionables" desde el punto de vista de la ética política. Esta fue la lectura de Nicolás Del Mastro, uno de los representantes que la fundación tiene en Rosario, quien al comparar los aportes de la elección primaria y de los comicios generales se observa cómo Cambiemos recibió aportes de personas físicas por 1.621.000 pesos en la PASO y 2.244.778 pesos en la general. De los 55 aportantes en esta elección, sólo uno no era funcionario y su nombre no estaba bien escrito en la rendición. Hasta la presidenta del tribunal de Cuentas santafesino hizo su aporte a la campaña. "La sensación es que Corral se puso al frente de los aportes", analizó el joven dirigente.

Un dato que llamó su atención fue la cantidad de funcionarios de la municipalidad de Santa Fe que aparecen en la planilla de Cambiemos. El 90% de los 55 aportes corresponden al gabinete del intendente José Corral, en su radiografía de aportantes privados locales. "Casi todo el gabinete secretarios, subsecretarios y trabajadores, aparecen en esta lista. Esto quiere decir que todos los impuestos de los santafesinos fueron a parar a la campaña. Que los funcionarios hayan financiado la campaña no deja de ser cuanto menos llamativo", detalló. En el listado aparece hasta el nombre de Daniela Veglia, presidenta del Tribunal de Cuentas de la ciudad, con una colaboración de 20 mil pesos. "Aportó al partido que gobierna la ciudad en la que ella es órgano de contralor. También llama la atención", agregó Del Mastro.

Para el dirigente “resulta indispensable observar el balance de la campaña electoral del 2017 a la luz de los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente por la historia reciente del PRO en Santa Fe, donde el ex Diputado Del Sel y demás autoridades partidarias fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos por la justicia federal al no poder justificar el origen y uso de los fondos de la campaña del 2011”.

En el informe, se indica que de los documentos definitivos publicados por la Justicia Electoral Nacional correspondiente al distrito Santa Fe, en las elecciones de Cambiemos se puede observar que “en la elección Primaria, la alianza Cambiemos presenta un total de ingresos por 3.149.596,88 millones de pesos, de los cuales más del 50 por ciento, es decir 1.621.000, corresponden a contribuciones y donaciones privadas realizados por 72 personas físicas realizados en su totalidad en efectivos al igual que en provincia de Buenos Aires, y 1.528.596,88 de aportes público”.

La Alameda destaca que los 72 aportantes están conformados por doce personas que realizaron la donación como persona física, “pero según surge del Registro Público de Comercio de la Provincia de Santa Fe integran directorios o son titulares de empresas firmas comerciales, emprendimientos o productivos”.

“Los restantes aportantes son legisladores y funcionarios, secretarios y coordinadores de la Municipalidad de Santa Fe. Entre los cuales se destaca por ejemplo la presidenta del Tribunal de Cuentas, Daniela Vegli, es decir la titular del órgano de contralor municipal, quien aportó a la campaña del partido político que tienen que controlar”, subraya el informe.

De acuerdo al relevamiento de La Alameda, los aportes ejecutados por los funcionarios de la municipalidad suman a 921.000 pesos. “Es decir, los impuestos de los vecinos de la ciudad de Santa Fe fueron el 30 por ciento del financiamiento de la campaña de Cambiemos, duplicaron los recursos que pusieron los empresarios”, remarca el informe.

“En la elección general, la alianza Cambiemos presenta un total de ingresos por 5.299.375,30 de pesos de los cuales el 45 por ciento, 2.244.778,93 corresponden a contribuciones y donaciones privadas realizados por 55 personas físicas realizados en su totalidad en efectivo, y 3.054.596,37 de aportes público”, señala el estudio.

El trabajo, añade que “de los 55 aportantes, solo uno no es funcionario público, tiene mal registrado su nombre y corresponden a una Empresa”. Consigna además que “el 90 por ciento pertenece a la Municipalidad de Santa Fe” y que “suman 1.270.000”. “Se encuentran dos diputados nacionales y uno provincial. Y 18 aportantes que también los hicieron en la elección primaria”, agrega.

“El documento presentado tiene graves irregularidades como DNI duplicados, personas con apellidos compuestos incompletos y nombres incorrectos. Son 8 casos”, consigna el informe de La Alameda.

“Creemos que habría que hacer una auditoría al informe que presentó Cambiemos en Santa Fe, que está prevista en la ley, para que aclare la situación. Por mucho menos que eso, Del Sel fue inhabilitado por la Justicia”, planteó Del Mastro.

El dirigente, también se refirió al sitio de consultas presentado por la Fundación. “Con esta aplicación lanzada por La Alameda a nivel nacional, cualquier persona de cualquier jurisdicción puede ver si figura haciendo aportes de campaña, no sólo de la elección pasada sino de las anteriores también”, remarcó Del Mastro, ya agregó: “La aplicación tuvo hasta el viernes, más de un millón de consultas, y ya sufrió todo tipo de ataques informáticos”

Del Mastro explicó que el informe “surgió producto de las constantes consultas que recibimos acá en la provincia, luego de la trascendencia nacional de las denuncias por aportantes falsos en las campañas de María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña.

A modo de conclusión general, Del Mastro puso la lupa sobre la financiación de las campañas y gastos que exceden a lo que se registra como recaudación. "Claramente todos partidos, los frentes y alianzas gastaron mucho más. Pareciera que han declarado solo un leve porcentaje. La campaña ha sido por mucho más dinero del que se declaró y eso abarca a todas las fuerzas. No hay que descuidar este detalle", concluyó.