Nicasio Luna, sobreviviente de la represión del 1 de agosto en la comunidad mapuche de Cushamen, declaró finalmente como testigo ante la Justicia y ratificó que uno de los jóvenes que había logrado escapar le dijo que "Santiago fue aprehendido por Gendarmería". Fue hace pocas horas en Chile, en la fiscalía de Aysén, por requerimiento del juez federal de la causa que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Al responder las 49 preguntas que el magistrado envió por exhorto, el músico chileno aportó el nombre y apellido de la persona que se lo dijo. Así lo confirmó a PáginaI12 su abogado, Lorenzo Morales, que no mencionó de quién se trató, pero enfatizó: "Tenemos una posición concreta porque nos ha violentado que la prensa oficialista argentina haya reducido todo a un piedrazo, cuando hubo un hecho grave como una desaparición y, aunque el cuerpo haya aparecido, fue en circunstancias dudosas que desafían el sentido común".

La declaración de Luna es similar a la que dio en enero en la Defensoría y el Ministerio de Derechos Humanos chileno a instancias del perito Francisco Pulgar Castillo, anticipada por este diario, en la cual el músico, que había acudido a la Lof en Resistencia para donar lo recaudado en un espectáculo que hizo dos días antes en El Bolsón, dijo: "Mientras escapaba veo a Santiago corriendo hacia el río delante de mí con su mochila puesta, y personal de Gendarmería que nos seguía desde atrás, cuando llegamos al río nos insultaban, nos tiraban piedras y uno me apuntó con la escopeta mientras otros gritaban 'fuego libre'". Esto sucedió, según relató, segundos después de que se separó de Maldonado y aseguró que sobrevivió porque "quien portaba el arma no lo quiso hacer o simplemente se le trabó". Su relato se complementa con los testimonios mapuches de la causa. "Seguí a uno de los muchachos de la comunidad porque no conocía la zona, y cuando llegamos al río la única opción de no ser capturado por los gendarmes era lanzarme al río y cruzarlo, a pesar de no saber nadar. Me ayudó sostenerme de las ramas de sauce, quedé agarrado hundiéndome a unos cuatro metros de la costa, en ese momento llegaron cuatro efectivos de Gendarmería y me vieron que estaba inmovilizado en el agua", describió.

Los verdeoliva habían desalojado el corte de la ruta 40 donde menos de una decena de mapuches protestaban por los treinta días de encarcelamiento de su lonko, Facundo Jones Huala. "Como nadie los miraba hicieron lo que quisieron", dijo el payador sobre el accionar represivo de los gendarmes, que incluyó la quema de las casas de la comunidad que recuperó su territorio en 2015, alambrado en la década del '90 por el empresario Luciano Benetton.

En diálogo con PáginaI12, el abogado que representa al cantautor, Lorenzo Morales, explicó que la declaración de Luna se había postergado pero ahora se cumplió bajo los requerimientos procesales de las justicias argentina y chilena, y evaluó que su testimonio servirá "para que se investigue verdaderamente" a los responsables de la desaparición de Maldonado. A su juicio, "hay una incidencia de Gendarmería Argentina que tendrá que responder". El letrado afirmó que esto fue puesto en evidencia por "programas serios de Argentina, no de farándula", y que en coincidencia con lo que vio Luna ese día "no hay dudas sobre quiénes fueron los agentes de la represión". La escena que describe el payador, en la cual se encuentra rodeado de gendarmes que le apuntaban, sucedió a pocos metros de donde se había separado de Maldonado, y fue pocos segundos después. "Ambos estuvieron al borde del río Chubut, todos estaban replegándose y en lugar del eco sordo de las escopetas se sentía el sonido de armas convencionales", dijo. "En Chile tenemos otra forma de realizar una declaración testimonial, de lo general a lo particular, si no se hace muy tedioso, y descubrimos que al juez le faltaban datos sobre los últimos momentos de vida de Santiago, por eso Luna dijo que supo por un tercero que vio que el joven era aprehendido por Gendarmería, y aportó el nombre y apellido de la persona que se lo dijo".

El abogado Morales explicó que la intención de Lleral era que Luna se trasladara al juzgado en Rawson, pero como existe tratado de cooperación "fue mucho mejor que respondiera las preguntas en Chile, relajado y no en medio de un hervidero".

Al salir de la audiencia, Luna declaró que a Santiago lo conoció en la Pu Lof de Cushamen, donde "luego de la manifestación hubo bastantes balas, insultos, piedras, todo lo que lleva una represión en que nadie está mirando". Sobre su presencia en el lugar reiteró que lo hizo "en solidaridad con la causa mapuche, los conocí en la peña que hizo FM Alas por la liberación de Jones Huala, me invitaron y decidí quedarme por propia voluntad". Además, desmintió "noticias basura dichas en medios de farándula, mi celular era de uso propio, a Santiago no lo conocía, supe su nombre después que desapareció". Y agregó: "Otra de las mentiras fue cuando dijeron que él no estuvo allí, no necesito mentir, sí estuvimos".

Luna criticó tanto al Estado chileno como al argentino por la represión en el marco del conflicto con comunidades mapuche a ambos lados de la cordillera. "Muchas de las respuestas del Estado chileno son simplemente con balas y del otro lado también. Defienden poderes económicos muy grandes, pisan a la gente pobre, no vi terrorismo, vi pura precariedad", concluyó.

En agosto pasado, luego de que casi lo mataran, Luna acudió al juzgado federal de Guido Otranto --quien había ordenado desalojar la ruta, no así la incursión en territorio mapuche-- a buscar sus pertenencias que habían sido secuestradas por Gendarmería. A pesar de que era una de las personas que vio a Maldonado por última vez con vida, el juez que ya estaba a cargo de investigar su desaparición no lo interrogó.

El músico reiteró que sus ingresos y salidas del país fueron legales, y que no se presentó antes porque consideró que no estaban dadas las garantías para la integridad de su persona. De hecho, su familia fue intimidada cuando supuestamente la policía chilena lo buscaba para notificarlo. Lleral había citado a Luna a partir del video que presentó la abogada Verónica Heredia, con el programa de la televisión chilena Informe Especial, donde había contado que estuvo durante la represión junto a Maldonado.