A dos años y medio de su muerte, David Bowie y su legado siguen siendo una caja de sorpresas. David Hadfield, baterista de The Konrads, la primera banda del músico inglés, reveló ayer que pondrá a subasta la primera grabación hecha por Bowie, a los 16 años. Registrado en 1963, el demo de “I Never Dreamed” no llegó a interesar a nadie, y así fue que el entonces David Jones siguió el camino por la suya, con los resultados conocidos. Por eso habrá especial interés en la cinta que rematará en septiembre la casa londinense Omega; según contó Hadfield, la cinta apareció durante una mudanza en la casa de su padre, guardada en una vieja panera. “Yo mismo decidí que David era la mejor persona para cantarla y dar la correcta interpretación. Así que esta cinta se convirtió hace 55 años en la primera grabación de David Jones cantando”, dijo Hadfield. La noticia coincidió con otro anuncio, relacionado con épocas en las cuales Bowie ya era toda una estrella: el 12 de octubre aparecerá Loving the Alien (1983–1988), una caja que explora la época de Let’s Dance (1983), Tonight (1984) y Never let me down (1987), con los agregados habituales de estos casos. En un pack que constará de 11 CDs o 15 vinilos, el lanzamiento incluye los discos originales, dos conciertos nunca antes editados en vinilo (Serious Moonlight, de 1983; y Glass Spider, en vivo en Montreal en 1987) y Dance, una compilación de 12 remixes. Pero lo más llamativo de la caja es la regrabación completa de Never Let Me Down, disco al que el mismo autor llegó a definir como “una amarga decepción”. En búsqueda de revancha, en 2008 Bowie hizo de nuevo “Time Will Crawl” junto al productor Mario McNulty, el guitarrista Reeves Gabrels y el baterista Sterling Campbell; el resultado lo dejó tan conforme que se propuso rehacer el álbum completo, aunque nunca pudo terminarlo. A comienzos de este año, ese mismo equipo, el bajista Tim Lefebvre (el mismo que grabó Blackstar) y el compositor Nico Muhly pusieron manos a la obra, e incluso invitaron a Laurie Anderson para agregar voces en “Shining Star (Makin’ My Love)”. La caja incluirá un generoso libro con fotos inéditas, reseñas de prensa de la época y notas de los ingenieros y productores Nile Rodgers, Hugh Padgham, McNulty y Justin Shirley–Smith.