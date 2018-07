No lo hacen con disimulo: intentan amedrentar. Especulo, me pregunto: ¿qué pasaría si esas voces llegaran del sector pro-legalización, y no de los representantes de sectores antiderechos? Me respondo: se desataría un escándalo. Y sin embargo, como llegan de una zona del universo político y social amparado todavía –por ahora– por el establishment, sólo hay silencio.

Donde hay exceso, interviene la ley en alguna de sus formas. No importa si por el contexto da gracia, si resulta tan obvio lo que vaya a reafirmar que alguien podría preguntarse por qué, para qué, decirlo. No importa. Lo que cabe es que la norma, ante ciertas circunstancias excepcionales, lo afirme. Repetirla para que no queden dudas. Decir la norma en voz alta tiene un efecto concreto: la vuelve real. Por eso, creo, atesoro como uno de los momentos más memorables del plenario sobre aborto legal en Diputados los minutos en los que una expositora, licenciada en biotecnología y técnica química, luego de su intervención (en la que había establecido interpretaciones científicas a partir con salmos bíblicos), comenzó a susurrar con furia contra una de las diputadas sentadas cerca suyo, la jujeña Carolina Moisés. El alboroto creció hasta que la diputada pidió la palabra al presidente del plenario, Daniel Lipovetzky, y le explicó que esa mujer la estaba maldiciendo a ella, a su hija, a toda su familia. Lipovetzky entonces explicó: “no se permite maldecir a los diputados”. Y la profesión de maldiciones cesó. La escena no se repitió en otras audiencias. Así de sencillo: había operado algo tan sencillo como la intervención de un funcionario público recordando que en una institución, en un Estado democrático hay ciertos límites.

Desde que el proyecto llegó al Senado la situación cambió. Senadoras y senadores certifican la existencia de presiones más que parecidas a amenazas. En entrevistas, muchos cuentan que ellos y sus familiares son hostigados por anónimos y jerarcas religiosos. Ninguna autoridad dice nada. La amenaza es normalidad. Se permite amenazar a senadoras y senadores.