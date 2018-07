“Nosotros tenemos medidas de fuerza resueltas, le trasladamos a la gobernadora la posibilidad de resolver el conflicto el jueves. Esperamos una nueva convocatoria. Los docentes no buscamos el conflicto, planteamos el 30 por ciento más cláusula gatillo”, señaló ayer el secretario general del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, al retirarse de la reunión con funcionarios bonaerenses en la mesa de discusión paritaria. Los enviados de la gobernadora María Eugenia Vidal ofrecieron un aumento del 15 por ciento más un 1,7 por ciento en concepto de material didáctico.

“Es una vergüenza que después de prácticamente 95 días sin convocatoria, y después de que nos llamen por orden judicial, la oferta sea del 15 por ciento”, aseguró el sindicalista al finalizar el cónclave con los representantes del macrismo bonaerense. Así, el Frente de Unidad Docente rechazó el ofrecimiento por insuficiente y, con una medida suspendida por la negociación en curso, esperará a ver si el gobierno convoca a una nueva reunión para antes del viernes. “No queremos anunciar medidas, queremos que se resuelva el conflicto”, aseguró a PáginaI12 la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre.

La reunión no figuraba ni en la agenda ni en las intenciones del gobierno bonaerense, pero la Justicia laboral obligó a reabrir la paritaria. El 20 de abril los maestros habían recibido la última propuesta del gobierno de Vidal, un 10 por ciento de aumento para el primer semestre y una revisión a partir de julio. El Frente de Unidad Docente –integrado por Suteba, FEB, AMET, Udocba y Sadop– la rechazó y el macrismo realizó tres pagos a cuenta de paritarias, aunque no llamó nunca más a la mesa de negociación, a pesar de que el Ministerio de Trabajo nacional aceptó la reapertura y el reajuste de hasta un 25 por ciento en los acuerdos salariales, como sucedió con los representantes de los empleados de comercio.

“Tenemos un fallo de la Justicia que indica que ante la falta de negociación se debía ejecutar la cláusula gatillo. Después fue el fallo para que reabran la paritaria y el ofrecimiento de hoy ni siquiera llega a eso, porque es un 15 por ciento y una cifra no remunerativa por material didáctico que encima no cobran todos los docentes”, explicó la secretaria Gremial de Suteba, María Laura Torre. “Sabiendo que hay una estimación del 28 y 30 por ciento de inflación, Vidal nos está ofreciendo el 15 por ciento, y una promesa para volver a sentarnos a fines de agosto para ver cómo sigue la inflación. ¿Cómo no la vamos a rechazar?”, agregó Baradel.

El 1,7 por ciento que sumó el gobierno de Vidal no alcanza “a los docentes jubilados ni a los que no están al frente del aula”, explicó la dirigente.

Mientras el ministro de Asuntos Públicos, Federico Súarez, descartaba que fueran a realizar “una nueva convocatoria antes del jueves o el jueves, porque en dos días no vamos a encontrar más fondos”, y calificaba la oferta de “muy buena”, la dirigente de la FEB, Mirta Petrocini, destacó que “un Gobierno que se manifiesta dialoguista y que dice que la educación es una prioridad, hace esta propuesta y dice que los responsables somos los docentes y los sindicatos”. A su vez se mostró sorprendida por la ausencia en la reunión del ministro de Economía, Hernán Lacunza, y agregó que esperaban “al jueves para ver si han logrado mejorar y entender, la necesidad de mejorar el salario y todo el sistema educativo”. A Suárez lo secundaron en la reunión el director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, y el viceministro de Economía, Damian Bonari.

Miguel Díaz, de Udocba, afirmó que “no hay ningún argumento para el 15 por ciento. El gobierno de la provincia tiene argumentos para resolver este conflicto”, y solicitó al gobierno provincial que “deje de maltratar a los docentes”.