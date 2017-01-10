Omitir para ir al contenido principal
La inflación 2016 para los trabajadores fue la más alta desde 1991 y fue más fuerte para quienes menos ganan
El peor año de subas de los últimos veinticinco
Con una variación de precios de 1,5 por ciento en diciembre pasado La inflación 2016 cerró en 40,9 por ciento, el nivel más alto desde 1991.
Cristian Carrillo
10 de enero de 2017 - 4:45
El poder de compra de los trabajadores disminuyó 6,1 por ciento promedio respecto de 2015.
