La inflación 2016 para los trabajadores fue la más alta desde 1991 y fue más fuerte para quienes menos ganan

El peor año de subas de los últimos veinticinco

Con una variaci&oacute;n de precios de 1,5 por ciento en diciembre pasado La inflaci&oacute;n 2016 cerr&oacute; en 40,9 por ciento, el nivel m&aacute;s alto desde 1991.

Cristian Carrillo
El poder de compra de los trabajadores disminuyó 6,1 por ciento promedio respecto de 2015.
