"Una señal gana la calle". Ese es el slogan con el que la AM 750 comenzará a viajar por los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con una programación en vivo que llevará la emisora a cada esquina. Durante la primavera, la radio saldrá a la calle para realizar sus programas desde la flamante unidad móvil, un camión acondicionado para servir de estudio de radio y de escenario para shows en vivo. La campaña primaveral de la emisora del Grupo Octubre comenzará mañana, con la emisión desde El Rosedal de Detrás de lo que vemos, el programa que conducen Bernarda Llorente y Claudio Villarruel, que desde las 12 ofrecerán un programa especial que contará con invitados sorpresa y un cierre musical a cargo de Horacio Fontova. A las 14 se subirá al camión--estudio Una nueva aventura, con Any Ventura, Hugo Paredero y Tití Fernández. La gira radiofónica llevará no solo los programas a la calle, sino también una serie de espectáculos gratuitos que acompañarán a cada ciclo.

La AM 750, la emisora que más creció en audiencia en los últimos dos años, comenzará mañana una campaña integral con la que busca acercarse a sus oyentes. Lo hará desde una campaña publicitaria que incluirá no sólo presencia en espacios tradicionales audiovisuales sino también con intervenciones artísticas en la vía pública en la que el logo de la radio será protagonista. La señal no sólo funcionará como decoración del paisaje urbano: también será la excusa para participar de los sorteos diarios que se realizarán en los ciclos que salgan de gira y del sorteo a fin de año de un auto Okm. Los oyentes podrán participar mediante un cupón que se les entregará a quienes concurran a los programas en vivo y también enviando una foto con la señal a las cuentas de la AM 750 en Facebook, Instagram y Twitter.

La gira se iniciará en los Bosques de Palermo, el lugar elegido por muchos para festejar el "Día de la primavera". La Unidad Móvil 750 estará ubicada en Av. Del Libertador y Av. Sarmiento, en la entrada de El Rosedal. Desde las 12 y hasta las 16, pasarán por Detrás de lo que vemos y Una nueva aventura las distintas figuras de la emisora, desde Víctor Hugo Morales y Federica Pais, hasta Gisela Marziotta, Carlos Ulanovsky y Alejandro Apo, entre otros. La segunda escala del camión será el sábado, en Parque Lezama, con una jornada doble: desde las 13, Jóvenes de ayer --con Pablo Marchetti y María Eugenia Rossi Gallo-- contarán con un show de Acho Estol de La Chicana, para luego darle paso a Rebeldes, soñadores y fugitivos, el ciclo de Eduardo Fabregat que desde las 15 organizó un especial menú musical que culminará con un show acústico de Las Bodas Químicas (banda que animará una nueva fecha del ciclo de música en vivo del programa, el 29 de septiembre en Venezuela 330). El domingo se completa el primer fin de semana en exteriores con Un poco más, el ciclo de Eduardo Valdés que a las 10 se emitirá desde la tradicional Feria de Mataderos.

A lo largo de la campaña, la programación en vivo se emplazará en distintos puntos de la Ciudad y del Conurbano, llevando su programación a los diferentes barrios. Ningún programa de la emisora dejará de salir de gira. Así, el lunes, Pablo Caruso llevará Que vuelvan las ideas a Plaza de mayo (a las 16); el miércoles a las 18 Arqueros, ilusionistas y goleadores, con Gonzalo Bonadeo y equipo, harán lo suyo desde Plaza Armenia; el jueves 27 será el turno de La mañana, con Víctor Hugo, que se instalará a las 9 en el Obelisco para realizar su clásico matutino; el viernes 29, el estudio llegará a PLaza Constitución, donde a las 6 de la mañana Federica Pais y su equipo despabilarán a los transeúntes con Te quiero. El último fin de semana del mes contará con La primera página, el ciclo de Gisela Marziotta, transmitiendo desde las 10 en el café Las violetas; mientras que el domingo a las 7 El gato escaldado --con César Litvin-- hará lo propio desde Parque Centenario. En octubre, la radio seguirá llevando la señal hacia los oyentes girando por otros puntos geográficos.