Cines

1945

Con Péter Rudolf y Bence Tasnádi. Dir: Ferenc Török. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.15, 19.40 hs.

A PLENO SOL

Con Alain Delon y Maurice Ronet. Dir: René Clément.

Arteón: Dom 30, 18.30 hs.

ACUSADA

Con Lali Espósito y Leonardo Sbaraglia. Dir: Gonzalo Tobal. SAM 16 años.

Cines del Centro: 17.20, 22.00 hs.

Hoyts: 12.10, 13.20, 14.23, 14.50, 15.33, 17.03, 17.20, 18.00, 19.33, 19.50, 20.13, 22.03, 22.15, 22.40 hs; tras 00.28, 00.53 hs; tras vie y sáb, 00.50, 03.03 hs.

Nuevo Monumental: 17.10, 22.00 hs.

Showcase: 12.40, 15.10, 17.10, 17.40, 19.40, 20.10, 22.10, 22.40 hs; tras vie y sáb, 00.40, 01.10 hs.

Village: 15.00, 17.30, 19.30, 20.00, 22.30 hs; sáb tras, 01.00 hs.

ALONG WITH THE GODS: THE TWO WORLDS

Con Cha Tae-hyun y Kyung-soo Do. Dir: Kim Yong-Hwa. ATP.

Hoyts: sólo mar 25, 19.30 y 20.06 hs.

AMADA INMORTAL

Con Gary Oldman e Isabella Rossellini. Dir: Bernard Rose.

Arteón: Mañana, 21 hs; dom 23, 18.30 hs.

CELEBRITY

Con Kenneth Branagh y Melanie Griffith. Dir: Woddy Allen.

Arteón: Dom 30, 20.30 hs.

EL AMOR MENOS PENSADO 2D

Con Ricardo Darín y Mercedes Morán. Dir: Juan Vera. SAM 13 años c/res.

Showcase: 19.25, 22.15 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

EL ANGEL

Con Lorenzo Ferro y Chino Darín. Dir: Luis Ortega. SAM 16 años.

Hoyts: 17.30, 19.41 hs.

Nuevo Monumental: 19.50 hs.

Showcase: 12.15, 14.40, 17.05, 19.50, 22.30 hs; tras vie y sáb, 00.55 hs.

Village: 17.00, 22.00 hs; sáb tras, 00.30 hs.

EL AÑO DEL LEON

Con Lorena Vega y Malena Moiron, Julieta Vallina. Dir: Mercedes Laborde.

Arteón: Mar 25, 20.30 hs.

EL CAMINO DE SANTIAGO

Documental. Dir: Tristán Bauer.

C.C. ATLAS: Vie 28 y sáb 29, 19 hs.

EL DEPREDADOR

Con Boyd Holbrook y Olivia Munn. Dir: Shane Black. SAM 13 años con res.

Hoyts: DBOX XD 3D cas: 15.20, 17.22, 20.10, 22.12 hs. DBOX XD cas: 12.50, 14.52, 17.50, 19.52, 22.25 hs; tras, 00.27 hs; tras vie y sáb, 00.45, 02.47 hs. 2D sub: 13.30, 15.32, 15.50, 17.52, 18.20, 20.22, 20.40, 22.42, 23.00 hs; tras, 01.02 hs; tras vie y sáb, 01.10, 03.12 hs.

Nuevo Monumental: 3D cas: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 hs. 2D cas: 15.00, 19.30 hs.

Showcase: 2D cas: 17.15, 21.50 hs. 2D sub: 12.15, 14.50, 19.30 hs; tras vie y sáb, 00.20 hs.

Village: 4D cas: 18.00, 20.30 hs. 4D sub: 22.45 hs; tras sáb, 01.15 hs. 3D cas: 15.30, 18.10, 20.30 hs. 3D sub: 23.00 hs; sáb tras, 01.30 hs. 2D cas: 17.00, 19.30, 22.00 hs; tras sáb, 00.30 hs.

EL DORMILON

Con Woody Allen y Diane Keaton. Dir: Woody Allen.

Arteón: Mie 26, 18.30 hs; vie 28, 18.30 hs.

EL PROFESIONAL

Con Jean-Paul Belmondo y Jean Desailly. Dir: Georges Lautner.

Arteón: Mie 26, 20.30 hs; vie 28, 20.30 hs.

EL REY LEÓN

Animación. Dir: Rob Minkoff y Roger Allers. Castellano. ATP.

Hoyts: Sólo mañana y dom 23, 16.00 y 17.40 hs.

HISTORIAS DE ULTRATUMBA

Con Martin Freeman y Alex Lawther. Dir: Jeremy Dyson y Andy Nyman. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 20.00, 21.53 hs; solo vie y sáb tras, 00.30, 02.23 hs. Sub: 22.10 hs; tras, 00.03 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 14.10, 18.30 hs. Sub: 16.20, 20.40, 22.50 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs.

Village: Cas: 19.00, 21.05, 23.20 hs. Sub: tras sáb, 01.30 hs.

HOTEL TRANSILVANIA 3

Animación. Dir: Genndy Tartakovsky. En cas. ATP. 2D

Hoyts: 12.30, 14.23 15.10, 17.03 hs.

Nuevo Monumental: 18.10 hs.

Showcase: 12.20, 14.35 hs.

Village: 15.45, 18.00 hs.

JOVENES TITANES EN ACCION 2D

Animación. Dir: Aaron Horvath y Meter Rida Michail. Cas. ATP.

Showcase: 13.00, 15.00, 17.15 hs.

LA CASA CON UN RELOJ EN SUS PAREDES

Con Cate Blanchett y Jack Black. Dir: Eli Roth. ATP con leyenda.

Hoyts: Cas: 13.10, 15.09, 15.40, 17.39, 18.10, 20.09, 20.20, 22.19 hs; tras vie y sáb, 01.00, 02.59 hs. Sub: 22.50 hs; tras, 00.49 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.10, 19.10, 21.10 hs.

Showcase: 12.20, 14.40, 17.20, 19.55, 22.20 hs; tras vie y sáb, 00.40 hs.

Village: 4D cas: 15.45 hs. Cas: 15.00, 17.30, 19.45, 22.15 hs; tras sáb, 00.45 hs.

LA CASA JUNTO AL MAR

Con Ariane Ascaride y Jean-Pierre Darroussin. Dir: Robert Guédiguian. ATP.

El Cairo: Hoy, 22.30 hs; mañana, 20.30 y 22.30 hs; dom 23, 20.30 hs.

LA ESPOSA

Con Glenn Close y Jonathan Pryce. Dir: Björn Runge.

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.10, 19.35, 21.30 hs.

Showcase: Sub: 12.10, 14.20, 19.35 hs.

LA LLAMADA FATAL

Con Grace Kelly y Ray Milland. Dir: Alfred Hitchcock.

Arteón: Hoy, 20.30 hs.

LA MONJA

Con Taissa Farmiga y Demián Bichir. Dir: Corin Hardy. SAM 13 años c/res.

Hoyts: DBOX Cas: 12.20, 14.11, 14.30, 16.21, 16.40, 18.31, 18.50. 20.41, 21.00, 22.51, 23.10 hs; tras 01.01 hs. 2D Cas: 19.40, 21.31, 21.50, 23.41 hs; tras vie y sáb, 00.00, 01.51 hs. 2D Sub: 13.00, 14.51, 15.30, 16.00, 17.21, 17.40, 17.51, 19.31, 20.30, 22.21 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.10, 18.10, 20.10, 22.10 hs.

Showcase: Cas: 12.30, 14.45, 17.00, 20.05, 21.45, 22.15 hs; tras vie y sáb, 00.30. Sub: 12.00, 14.05, 16.15, 18.25, 20.35, 22.45 hs; tras vie y sáb, 01.15 hs.

Village: Cas: 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00, 21.45, 22.15, 23.15 hs; tras sáb, 00.05, 00.30, 01.30 hs. Sub: 22.45 hs.

LA OTRA PIEL

Con Rafael Spregelburd y Maria Figueras. Dir: Inés de Oliveira Cézar. SAM 13 años.

El Cairo: Hoy, 18.00 hs; mañana, 18.00 hs; dom 23, 22.30 hs.

MEGALODON

Con Jason Statham y Ruby Rose. Dir: Jon Turteltaub. SAM 13.

Nuevo Monumental: Cas: 15.10, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 12.00, 14.25, 16.55 hs.

Village: Cas: 15.00, 17.30 hs; tras sáb, 01.00 hs.

MI OBRA MAESTRA

Con Guillermo Francella y Luis Brandoni. Dir: Gastón Duprat. SAM 13.

Showcase: 12.20, 14.30, 16.40, 20.15, 22.25 hs; tras vie y sáb, 00.35 hs.

Village: 20.15, 22.30 hs; tras sáb, 00.45 hs.

NOCHES MÁGICAS DE RADIO

Con Woody Harrelson y Meryl Streep. Dir: Robert Altman. ATP

El Cairo: Dom 23, 18 hs.

PRINCESITA

Con Sara Caballero y Marcelo Alonso. Dir: Marialy Rivas. SAM 16 años con res.

Village: 15.20, 17.10 hs.

SING: VEN Y CANTA

Animación. Dir: Garth Jennings. ATP.

Hoyts: Sólo mañana y dom 23: 12.30, 14.33, 15.00, 17.03 hs.

SOLEDAD

Con Vera Spinetta y Giulio Corso. Dir: Agustina Macri. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.00, 17.05, 19.15, 21.45 hs.

Hoyts: 12.40, 14.35, 15.00, 16.55, 17.10, 19.05, 19.30, 21.25, 22.00, 23.55 hs; tras vie y sáb, 00.20, 02.15 hs.

Nuevo Monumental: 16.00, 20.15 hs.

Showcase: 12.35, 14.55, 17.25, 19.45, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.15 hs.

Village: 15.45, 18.00, 20.30, 22.45 hs; tras sáb, 01.15 hs.

TESTIGO DE CARGO

Con Tyrone Power y Marlene Dietrich. Dir: Billy Wilder.

Arteón: Mañan, 19 hs; dom 23, 20.30 hs.

TODOS LO SABEN

Con Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. Dir: Asghar Farhadi. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: 14.45, 17.15, 19.45, 22.15 hs.

Nuevo Monumental: 17.20 hs.

Showcase: 16.35, 19.20, 22.05 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs.

Village: 20.00 hs.

Y DIOS CREO A LA MUJER

Con Brigitte Bardot y Curd Jurgens. Dir: Roger Vadim.

Arteón: Hoy, 18.30 hs.

YALLAH YALLAH

Documental. Dir: Fernando Romanazzo y Cristian Pirovano.

Arteón: Mar 25, 18.30 hs.

¿Dónde están?

ARTEON ESPACIO DE ARTE

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Av. San Martín 993

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Divididos. Sáb 24 de nov.

BOHEMIA BAR

Pellegrini 1584.

Armas de Percusión Masiva. Ensamble de percusión e improvisación con distintos ritmos. Luego, trío Sin Lloro con covers de cumbia. Mañana, 21.30 hs.

Gran Fiesta de la Primavera. Cumbia pop con la banda Miliuna, y luego La Chichera, cumbia peruana de los 60’ y 70’. Hoy, 23.00 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Coti Sorokin. Cierre del tour “Malditas canciones”. Sáb 9 de oct, 21 hs.

Ent en venta en el teatro y por Sistema TU TICKET (www.tuticket.com.ar).

C.C. ATLAS

Mitre 645.

La Vuelta al Cine en 80 Mundos. Cine, música y gastronomía de la India. Hoy, 19.30 hs.

Ike Parodi. Presenta su 1º trabajo discográfico solista. Hoy, 22 hs.

Oriente profundo. Recital a ojos cerrados con sonidos y aromas del mundo. Compañía 4 Secretos. Dom 23, 19.30 hs.

C.C.PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río. Tel: 4260941.

Rozalén. Hoy, 21.30 hs.

EL CÍRCULO.

Mendoza y Laprida. Tel: 4483784.

Alejandro Lerner. 35 años de “Todo a pulmón”. Vie 28, 21.30 hs.

Mon Laferte. Hoy, 21 hs.

Entradas a la venta en la Boletería del Teatro o por www.ticketek.com.ar.

GALPON DE LA MUSICA

Sgto. Cabral y el río.

Víctor Wooten con Dennis Chambers & Bob Franceschini. Jazz y funk. Jue 13 dic, 22 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

The Beats, 30 años de homenaje. Banda tributo a Los Beatles. Vie 28, 21hs.

METROPOLITANO

Junín 501.

Noel Gallagher's High Flying Birds. Sáb 3 de nov. 21 hs.

Residente. Vie 2 de nov, 21 hs.

Venta online: www.turboentrada.com.

PLATAFORMA LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza.

El tango y sus bailarines. Mañana, 21.30 hs.

Giuseppe. Presentación nuevo disco "La fórmula del alma". Sáb 29, 21:30 hs. Entradas en boletería del Teatro.

La Primavera llega para todos. Cuatro pistas con ritmos para todos los gustos: folclore, tropical, rock y cortes y quebradas. Hoy, 21 hs.

Pequeños focos. Presentan disco “Despierta viajeros”. Mañana, 21.30 hs. Ent gratuita, capacidad limitada.

Raúl Porchetto. Presentación de su nuevo disco “Sombras en el cielo”. Vie 5 de oct, 21 hs. Ent en boletería del teatro o www.superentrada.com.ar.

Voces populares. Encuentro internacional de coros. Dom 23, 19 hs.

PREDIO EX RURAL

Parque Independencia.

Simona. Con Angela Torres, Gastón Soffriti y gran elenco. Sáb 20 oct.

Silvio Rodríguez. Única función en Rosario: dom 21 oct, 20.30 hs.

SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Mustafunk. Junto a Cool Confusion y Cortito y Funky. Sáb 29, 22 hs.

Sara Hebe. Junto a Ramiro Jota. Mañana, 23 hs.

Venta online: www.superentrada.com.ar.

VORTERIX ROSARIO

Salta 3519.

Iorio. Recorrido por todos sus clásicos. Hoy, 21 hs.

Sig Ragga. Mañana, 21.30 hs. Entradas en venta en www.superentrada.com.ar.

Teatros

AMMA

Urquiza 1539.

La casa del senador. Dramaturgia: Hugo Marcos. Dir gral: Eduardo Ceballos. A partir del 15, sáb de sept y oct, 21.30 hs.

AUDITORIO APUR

Córdoba 2971

Bienvenidos al Show. Humor y música con Gachy Roldán y Roberto “Negro Moyano. Sáb de sept, 21 hs.

AUDITORIO FUNDACION

Mitre 754. Tel: 4483068.

Toc Toc. Despedida definitiva! Sáb 29, 21 hs.

Loc en vta en el teatro y en ticketek.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Maestra normal. Con Juan Pablo Geretto. Vie 5 oct, 21.30 hs.

C.E.T.

San Juan 842.

Mónica nunca atiende en clase. Con Mónica Alfonso. Pta en esc y dir gral: Oscar Medina. Vie de sept, 21 hs.

Cachetazo de campo. Con Claudia Piccinini, Micaela Gómez e Ignacio Amione. Dramaturgia: Federico León. Dir: Romina Bozzini. Sáb de sept, 22 hs.

CULTURAL DE ABAJO

San Lorenzo y Entre Ríos.

El ángel de la valija. Con Severo Callaci. Dir y dramaturgia: Sergio Mercurio. Sáb de sept, 21 hs. Reservas: 341 2297187.

Looptopía. Con Julia Tarditti y Carla Tealdi. Dir y pta en esc: Federico De Battista. SAM 13 años. Vie de sept, 21 hs. Ent $ 100. Reservas: 3415964657.

CITY CENTER ROSARIO

Oroño y Av. Circunvalación.

Enrique Pinti. Otra vez sopa! Nuevo espectáculo. Mañana, 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Grotesca. Suit criolla. Dir: Hernán Peña y Cielo Pignatta. Hoy, 21 hs.

Hamlet. Con Alberto Ajaka, Leonor Benedetto y Antonio Grimau. Dir y adaptación: Patricio Orozco. Dom 23, 19.30 hs.

Magalí Tajes. “Los otros” stand up. Vie 2 nov, 22 hs.

Pilar Sordo. Presentación de El desafío a ser feliz. Jue 11 oct, 21 hs.

Ent a la vta en el teatro o en www.1000tickets.com.ar

LA MORADA

San Martín 771

Vittorino Pacheco. Con Santiago Pereiro y Ana Salinas. Dir: Gustavo Di Pinto. Dom de sept, 20.30 hs. Reservas: 341-2122598

LA NAVE

San Lorenzo 1383

Alicia Moreau, sueños tardíos. Intérprete: Mirna Remes. Texto y Dir: W. Operto. Domingos 20 hs. Reservas $180 al 153650802.

Historias Mínimas. Tres obras breves cada noche. Vie y sáb de sept y oct, 21 hs. Reservas $200 al 153650928.

LA SONRISA DE BECKETT

Entre Ríos 1051

Octaedro. 2015 d.C. Escrita y dirigida por Carla Saccani. Dom de sept, 17 y 19.30 hs.

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243.

La hora del vampiro. Con Mariano Olivieri y Pavlo Read. Sáb de sept, 21.30 hs.

Proyecto Bisman. Con Pedro Rosemblat y Martin Rechimuzzi. Sáb 27 oct, 21 hs.

ODISEO

San Lorenzo 1329

Desde el Andamio. Comedia dramática. Con Sergio Casares. Autor: Carlos Alsina. Dir: A. Leguizamón y P. Maggioni. Dom de sept, 20,30 hs.

Proyecto Báratro. Con Clara Cichillitti y Nahuel Soria. Dir: María Cecilia Borri. Sáb de sept, 22 hs. Reservas: 34156835438.

Vacas Sagradas. Reírse de uno mismo. Autor: D. Dalmaroni. Dir: W. Operto. Mañana, 20 hs.

Reservas 153650928.

TANDAVA

9 de Julio 754.

A la que te criaste. Grupo de teatro "Los que ríen..." Sáb de sept, 21.30 hs. Reservas: 155218781 / 156281565.

Dios es ateo. Dir gral: Eduardo Ceballos. Dramaturgia: Jorge Marcote. Vie de sept y oct, 22 hs.

Civil, macumba para un amor. Con Estefanía López y Giuliana Carnevali. Dir: Leandro Aragón. Jue de sept, 21 hs.

Para Pibes y Pibas

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 13 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848.

Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.