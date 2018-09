Una empleada del centro de distribución de Rite Aire (foto) mató a tres personas e hirió a varias otras antes de dispararse en la cabeza ayer en el condado de Hartford, Maryland, dijeron funcionarios locales. La sospechosa es una empleada temporaria de la empresa, dijo el comisario Jeffren Gahler en un conferencia de prensa. Fue detenida en condiciones críticas pero su nombre no fue dado a conocer inmediatamente. Pareciera que solo un revólver fue usado pero ningún arma fue disparado por las fuerzas de seguridad. Eric Watson que trabaja en el lugar dijo que la atacante había estado discutiendo con alguien después de una reunión en la alcaldía. El tiroteo comenzó un una sala de descanso. “No tenía un blanco en particular. Simplemente disparaba, no apuntaba” dijo Watson. Los hospitales de la zona informaron la admisión de cinco pacientes derivados del ataque. El centro médico de Johns Hopkins Bayvie en Baltimore dijo que estaba tratando a cuatro pacientes con heridas de bala. Dos estaban estables y dos estaban seriamente heridos. Mike Carre, un empleado de un negocio de muebles cerca de lugar del incidentes, dijo que ayudó a un hombre herido que llegó tambaleantes, con la pierna sangrante. Llamó al 911 antes de ayudar junto con sus colegas a envolver los jeans empapados en sangres del hombre para detener la hemorragia. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, diciendo que están monitoreando de cerca la situación.