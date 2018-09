El ex secretario de Obras Públicas José López está detenido en la causa que investiga el origen del dinero de los bolsos que arrojó en un convento en General Rodríguez. Sin embargo, quiere mejorar su condición ofreciéndose como arrepentido en otras causas. Primero fue en la de los cuadernos. Declaró ante el fiscal Carlos Stornelli que el dinero de los bolsos supuestamente se lo entregó Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Cristina Kirchner, y que él podía imaginar que era por orden de la ex presidenta. Tan vaga acusación –que además fue negada por Gutiérrez– fue agregada en el procesamiento firmado por el juez Claudio Bonadio. Pero, según lo publicado ayer por el portal Infobae, López ahora desea ampliar su declaración para aportar información sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, de la que nadie sabe qué puede saber. Según una llamativa afirmación que hizo el fiscal Stornelli en una entrevista periodística, en la conversación que mantuvo con López por la causa de los cuadernos, el ex funcionario le contó cosas que prefirió no dejar asentadas en el acta.