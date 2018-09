El presidente de la Fundación Protejer, Yeal Kim, analizó la situación del sector textil en diálogo con PáginaI12. Sostuvo que la crisis se profundizará y que la devaluación mejora la competitividad, pero golpea al mercado interno.

–¿Cuál es su principal desafío al frente de Protejer?

–Nuestro sector está atravesando un momento muy crítico. Mi intención es que seamos optimistas, que ajustemos al máximo lo que podamos, si es posible manteniendo la estructura que tenemos. Si bien esta devaluación nos favorece, no estamos resolviendo ningún problema de fondo. Uno de los temas más graves es el sistema de impuestos.

–La devaluación reduce sus precios en dólares pero también golpea sobre el poder adquisitivo y en definitiva sobre sus ventas.

–Sí, nuestra mayor preocupación es la baja del consumo. Los salarios están quedando cada vez más empobrecidos, con menos poder adquisitivo. Creemos que la demanda interna seguirá cayendo porque los asalariados cada día tienen menos plata para gastar. Además, el incremento del dólar impacta sobre una gran porción de nuestro costo, como por ejemplo en colorantes, productos químicos y fibras importadas. El punto a favor es que habrá una menor oferta de productos importados.

–¿Se reunió con el ministro de Producción, Dante Sica?

–Le manifestamos nuestra preocupación y nos escuchó atentamente. Pero bueno, el Gobierno aparentemente no tiene presupuesto para el fomento del sector.

–¿Imaginaba que llegaría a tener un cargo de representación gremial en la Argentina?

–Nunca me imaginé ocupar este cargo, si bien soy socio fundador de Protejer y siempre me sentí orgulloso y responsable. Soy un inmigrante y vine a los 18 años sin nada. Empecé de cero a construir una empresa que hoy emplea a 460 personas y he pasado tres o cuatro momentos económicos como estos. Nuestros socios consideraron que yo, teniendo una personalidad fuerte, podría hacer un aporte a la Fundación en este momento.