El jefe del bloque de Diputados del PRO, Nicolás Massot, sorprendió ayer al cuestionar a la Justicia por extender las prisiones preventivas sin sentencia firme, les reclamó celeridad a los magistrados y tras advertir que “los derechos” deben ser “universales” exigió “que no se le pida al Poder Legislativo lo que no se le pide al Poder Judicial”. “Tenemos que poner el énfasis en que la Justicia vaya más rápido que el Congreso”, advirtió Massot, al ser consultado sobre el pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien el juez federal Claudio Bonadio procesó y pretende aplicarle prisión preventiva. En declaraciones a C5N, Massot cuestionó que las prisiones preventivas se extiendan en el tiempo y puso como ejemplo el caso del ex ministro Julio De Vido.