Según Sergio Palazzo, el Presupuesto 2019 que impulsa el Poder Ejecutivo "prevé una expropiación de 15 mil millones de pesos al Banco Nación, que se quedará sin liquidez para poder dar préstamos. Cuando uno mira eso, se da cuenta que naturalmente la tasa de desempleo va a seguir creciendo".

En declaraciones radiales, Palazzo comentó además que desde que asumió el presidente Mauricio Macri, hay 600 mil trabajadores más que pagan Ganancias. “No sólo incumplió sus promesas, sino que empeoró la situación de los trabajadores", advirtió 72 horas antes del cuarto paro general contra las políticas vigentes.

"Es cierto que hay ítems que antes no tributaban Ganancias y ahora van a hacerlo bajo el nuevo Presupuesto. No me sorprende si los trabajadores que lo votaron creyendo en sus promesas electorales le hagan sentir el rigor de ese incumplimiento", añadió.

Para el dirigente, "es muy fácil seguir haciendo caja rápida cobrándole Ganancias a los trabajadores mientras hay una evasión fenomenal y 30 por ciento de los trabajadores está en negro".

Palazzo advirtió que "estamos en un país donde cae el consumo interno sistemáticamente, la industria tiene problemas todos los meses, hay una tasa de interés de entre el 60 y 70 por ciento que impide que haya sectores productivos pero que hace que todo se encamine a la especulación, suba de la tasa de desempleo, fuga de capitales y dolarización de los servicios públicos".