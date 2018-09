Emergencia social

El Concejo municipal sancionó la Emergencia Social. Nos parece una buena iniciativa, ya que es una herramienta para que no sean siempre los más humildes los que los que pagan el ajuste.

El deterioro social que produjeron las actuales medidas económicas es tan marcado que ya no queda margen para seguir ajustando. La emergencia social no es una solución a las políticas de ajuste y exclusión, pero sí es una herramienta más para que los sectores más humildes no sean siempre los que pagan el precio de las crisis.

Medimos sistemáticamente el Costo de vida en los barrios populares de Rosario y hace pocos días comunicamos que desde junio hasta ahora aumentó más del 21%, impulsado por la devaluación, aumentos y tarifazos.

Desde los movimientos sociales se advierte hace tiempo el aumento en la concurrencia a los comedores comunitarios, a lo que se suma el aumento de la desocupación que anunció el INDEC en las últimas horas, que en Rosario para el grupo de mujeres jóvenes supera el 13%, muy por encima de la media nacional de 9,6%.

No hay ningún indicador que permita mostrar una recuperación en el corto o mediano plazo, de hecho los anuncios del gobierno nacional insisten en continuar con este rumbo económico, por eso iniciativas como esta son necesarias para ayudar a todas esas familias a las que cada vez les cuesta más trabajo poner un plato de comida en la mesa.

Lucila De Ponti

Diputada Nacional Movimiento Evita