El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la propuesta que le hizo su homólogo polaco, Andrzej Duda, quien le ofreció establecer en su país una base militar estadounidense llamada Fuerte Trump. Funcionarios del ejército de Estados Unidos adelantaron que tienen dudas sobre la propuesta debido a que Polonia no cuenta con la infraestructura necesaria para cubrir las necesidades de las tropas estadounidenses. Por su parte, el secretario de Defensa, James Mattis, consideró que aun quedan muchos detalles del acuerdo que deberán ser analizados, antes de tomar una decisión.

En una visita a Washington el pasado martes, Duda solicitó a Trump que apruebe una presencia militar permanente en Polonia, como defensa ante la amenaza de una invasión rusa. La base militar suplantaría la actual brigada estadounidense, de 3.000 soldados, que la OTAN rota entre este país europeo y las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. “Me gustaría mucho que estableciéramos una base estadounidense permanente en Polonia, a la que llamaríamos Fort Trump”, dijo Duda durante una rueda de prensa junto a Trump. “La presencia de fuerzas estadounidenses está completamente justificada ante el agresivo comportamiento de Rusia”, insistió el líder polaco, quien ofreció a EE.UU. más de 2.000 millones de dólares por hacerlo.

“Lo estamos evaluando muy en serio”, subrayó Trump, quien opinó que Rusia viene actuando de forma agresiva en el este de Europa y que por dicho motivo consideró que la presencia de fuerzas estadounidenses está justificada. En apoyo a esta propuesta, el viceministro polaco, Tomasz Szatkowski, afirmó que la base militar estadounidense cambiaría el escenario geopolítico en Europa. “Una nueva base norteamericana de carácter permanente en Polonia cambiaría el escenario geopolítico en Europa”, afirmó Szatkowski. El funcionario subrayó la influencia tanto político-estratégica, como militar que tendría la base, al establecerse de manera permanenete y aumentar el número de tropas. Szatkowski afirmó que después de la instalación de una base militar, Polonia dejaría de considerarse un Estado tapón, lo que incidiría en el sentimiento real de seguridad.

A pesar del primer visto bueno de Trump, la propuesta no generó el mismo entusiasmo en Estados Unidos. En este sentido, el secretario del ejército de, Mark Esper, puso en duda la iniciativa argumentando que Polonia no cuenta con los requerimientos básicos en infraestructura para implementar la base militar. Esper afirmó que cuando visitó Varsovia hace pocos meses, verificó que no había suficiente espacio para cumplir con el entrenamiento que requieren los soldados estadounidenses. “No era suficiente en términos de tamaño y de lo que podríamos hacer en espacio de maniobras y de campos de tiro. Se necesita mucho espacio de tiro para hacer artillería de tanques, por ejemplo”, objetó el secretario del ejército.

Desde comienzos de este año, Polonia lidera un proyecto de renovación de sus fuerzas armadas, por el cual en marzo pasado compró a Estados Unidos un paquete de misiles antiaéreos Patriot, por más de 4700 millones de dólares. Ese compromiso de inversión en su propia defensa agradó a Trump, quien ha criticado duramente a países europeos como Alemania, que todavía no cumplen la meta aliada de aportar el 2 por ciento de su Producto Bruto Interno Bruto (PBI) a la OTAN para 2024. “Felicito a Polonia por cumplir sus obligaciones de gasto en defensa de la OTAN, y me alegro de que planeen aumentar su gasto más allá de esa obligación mínima del 2 por ciento”, indicó Trump.

Antes de finalizar el encuentro, los dos mandatarios firmaron un comunicado conjunto en el que se comprometieron a profundizar la alianza bilateral de seguridad a fin de combatir el comportamiento de Rusia, la proliferación global de armas de destrucción masiva, el terrorismo, el tráfico organizado de inmigrantes y las tensiones en Medio Oriente. Ambos coincidieron, además, en sus duras críticas al gasoducto ruso Nord Stream 2, que unirá Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico. “Hay una obvia amenaza de dominación absoluta de Rusia sobre la distribución de gas en Europa”, advirtió Duda, mientras que Trump consideró como una desgracia para el pueblo alemán que su gobierno esté pagando miles de millones de dólares al año a Rusia por su energía.

Además, Duda, del partido nacionalista-conservador Ley y Justicia (PiS), evitó defender a la Unión Europea (UE) en lo relativo a las tensiones comerciales entre ese bloque y Estados Unidos, y se esforzó en destacar sus propias similitudes con Trump.“El señor Trump dice ‘Estados Unidos primero’, y yo digo ‘Polonia primero’, así que nos entendemos el uno al otro muy bien”, aseguró el líder polaco, quien opinó que Trump solo busca cooperar a un nivel igualitario con la Unión Europea. Al terminar su encuentro, una foto publicada por la Casa Blanca que muestra a Trump, con el ceño fruncido, en la silla presidencial, y a Duda parado, incómodamente, a su lado, generó indignación en los polacos que interpretaron la imagen como una falta de respeto.