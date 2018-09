“No sé si van a poder lograr el déficit cero. No me puse tampoco a analizar el modelo, porque no creo que éste sea un modelo económico muy real”, dijo ayer el ex presidente del Banco Central Mario Blejer. El economista consideró que el nuevo programa económico desatado por la crisis “es un proceso de ajuste donde sube el dólar, aumentan las rentas de algunos sectores y el Estado aumenta los impuestos para que suba la recaudación”. Agregó que el déficit cero “es una acción política que busca capturar parte de la renta de la devaluación que iba al campo y sacarla con las retenciones”.

En relación a los rumores sobre la dolarización como una salida que es analizada por una parte del establishment financiero, Blejer indicó que “la condición fundamental para esto es tener equilibrio fiscal. La consecuencia es que el país se queda sin el único instrumento que tiene para ajustar la cuenta corriente”. “Con una dolarización, los precios se estabilizarían, pero el Estado tiene que tener equilibrio fiscal, porque si no, no tendría forma de conseguir financiamiento local y el sector privado debería prestarle en dólares. Lo veo muy difícil”, consideró.

“El tema es que la economía está muy dolarizada. La gente piensa en dólares y esto automáticamente aumenta el traslado a precios porque quiere mantener el valor real de sus activos. Por el otro lado, no es que el precio del dólar se va arriba y después baja y se acomoda. En otras economías, el tipo de cambio sube y baja y no cambia el precio inmediatamente. Pero en la Argentina la gente los cambia inmediatamente”, añadió. Para Blejer, Argentina “nunca logró hacer una reforma estructural suficiente para ganar competitividad que no sea con la tasa de cambio”.