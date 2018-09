El canciller Jorge Faurie utilizó la poco formal vía de Twitter para responder a un posteo del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se había solidarizado con la ex presidenta Cristina Kirchner por el “hostigamiento judicial” luego del su procesamiento por la causa de los cuadernos. “La oligarquía quiere encarcelarla y acallarla, pero no logrará disminuir el amor que le tienen millones de argentinos que la ven como su esperanza”, dijo Evo. “En Argentina rige el pleno Estado de Derecho y todos somos iguales ante la ley. Existe división republicana de poderes y un sistema democrático basado en instituciones sólidas”, le retrucó el canciller argentino. “Respetamos la independencia de la Justicia, quien determina la situación procesal de la ex presidenta Kirchner, cumpliéndose con todas las garantías que establece nuestra Constitución Nacional”, agregó.