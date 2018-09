El secretario general de Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, confirmó que los sindicatos del sector se sumarán al paro decretado por la CGT. “Cada vez hay más fábricas cerradas y falta trabajo. La situación cada vez se complica más. No hay dialogo y eso nos lleva a una medida de fuerza”, justificó el dirigente de los colectiveros. En tanto, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió sobre “el desastre” que está provocando el Gobierno y destacó que ninguno de los funcionarios macristas “sabe lo que es que te falte un plato de comida”.

El líder de los colectiveros se mostró confrontativo con el Gobierno con el que hasta no hace mucho mantenía una buena relación. Por caso, cuando la CGT decretó un paro en diciembre pasado durante el debate, bajo una feroz represión, de la reforma previsional, Fernández tuvo una actitud ambivalente porque le quitó el respaldo a la medida de fuerza beneficiando al Gobierno. Sin embargo, la crisis económica lo depositó ahora en la vereda de enfrente. De todas formas, siempre dialoguista el colectivero dijo que luego del paro debería llamarse “a una mesa de concertación con todos los políticos y la Iglesia. No se puede continuar de esta manera, con esta injusticia”, señaló. Es más, sostuvo que el Gobierno “genera cada vez más deuda que se la pagará con el sacrificio del pueblo”. Por otra parte, reafirmó que con la medida de fuerza “no queremos destruir a ningún gobierno, queremos que se siga respetando la democracia pero hay que buscar el dialogo”.

Fernández se reconoce peronista de toda la vida y sobre la actualidad del peronismo dijo que “tenemos que tratar de no dividir al peronismo, y por esa razón creo que acá todos valemos”. Consultado sobre cuál sería su actitud si Cristina Fernández de Kirchner es electa candidata presidencial del peronismo en una interna dijo que la votaría: “¿Cómo no? Si la eligen los peronistas, ¡la pucha!, no tengo por qué no. Yo soy orgánico en ese sentido”, afirmó.

Por otro lado, Hugo Moyano -que al igual que Fernández supo tener una buena relación con Macri— recurrió a una frase ingeniosa para dar cuenta del desconcierto que cree que vive el Gobierno al sostener que vive “en una nube de mal olor”. En ese sentido señaló que la gestión de Cambiemos “es un desastre. Yo no sé si esta gente no se da cuenta o se hacen los distraídos”, dijo para advertir que “la gente está muy descontenta” e indicó que el respaldo que tiene el Presidente proviene de “la gente que tiene mucho dinero”.

Moyano, integrante del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), advirtió que “esto no da más, es antiargentino porque están destrozando la industria y los puestos de trabajo”. Es por ello que señaló como necesario “terminar con esta desidia y con este momento que están pasando los que menos tienen”, dijo y añadió que “esta situación ha traído que la gente no consuma porque no tiene”. El camionero, que con su gremio y los integrantes del FSMN participará del acto previsto para este lunes durante el paro de 36 horas que decretaron las dos CTA, criticó también al proyecto del Presupuesto 2019 que remitió el oficialismo a la Cámara de Diputados. Aseguró que tanto el que envió el Gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires “son un disparate”.

Por otra parte, el gremialista se mostró a favor de que en la oposición haya “primarias” para que “se presenten” todos los dirigentes que quieran ser candidatos a presidente y reclamó “esfuerzos” para concretar acuerdos.

“Fíjense el esfuerzo que estamos haciendo que estamos coincidiendo con (Carlos) Tomada, cuando nos criticamos en su momento. Todos hemos cometido errores, de un lado y de otro”, concluyó.