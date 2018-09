La consultora Ecolatina advirtió que los datos de desocupación del Indec difundidos el jueves, que marcaron un salto al 9,6 por ciento en el segundo trimestre, son consecuencia de la corrida cambiaria y aseguró que “esta situación empeorará en la segunda mitad del año”. “Todos estos datos apenas captan el efecto de la corrida cambiaria mayo-junio, por lo que estimamos que tras el salto del dólar de agosto, esta situación empeorará en la segunda mitad del año”, indicó en su informe la consultora.

Ecolatina explicó que “la cantidad de desempleados subirá, debido a que se perderán puestos netos de trabajo (especialmente en el sector industrial y en las pymes) y la búsqueda de ingresos adicionales se intensificará por la profundización de la pérdida del salario real”. La entidad puntualizó que, “pese a que la ocupación trepó 2,2 por ciento (casi 250 mil trabajadores), la cantidad de desocupados subió casi 14 por ciento interanual, porque la creación de puestos de trabajo no compensó la mayor cantidad de personas buscando activamente empleo”. “Cabe destacar que no todos los que ingresaron al mercado laboral corrieron igual suerte: aproximadamente dos de cada tres consiguieron un empleo (más de 440 mil personas) mientras que el otro tercio pasó a engrosar la fila de los desocupados (más de 200 mil personas)”, graficó.

Es una opinión compartida. Javier Alvaredo, de la consultora ACM, anticipó también que las próximas mediciones del desempleo darán un nivel superior al ya registrado. “El próximo número será peor, llegará a los dos dígitos probablemente”. Indicó que “es la economía real la que señala que los próximos indicadores del mercado laboral serán más negativos, cualquiera que ande por la calle se da cuenta de la situación”.

Ganancias

Desde la vereda gremial Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, vaticinó que la desocupación va a seguir creciendo y acusó al Gobierno de “empeorar la situación de los trabajadores”.

Palazzo comentó además que desde que asumió Mauricio Macri “hay 600 mil trabajadores más que pagan Ganancias; no sólo incumplió sus promesas, sino que empeoró la situación de los trabajadores”. “Hay ítems que antes no tributaban Ganancias y ahora van a hacerlo bajo el nuevo Presupuesto. No me sorprendería si los trabajadores que lo votaron creyendo en sus promesas electorales, le puedan hacer sentir el rigor de ese incumplimiento”, agregó. En su opinión, “es muy fácil seguir haciendo caja rápida cobrando Ganancias a los trabajadores mientras hay una evasión fenomenal y 30 por ciento de gente está en negro”.

El dirigente bancario advirtió que “estamos en un país donde cae el consumo interno sistemáticamente, la industria tiene problemas todos los meses, hay una tasa de interés de entre el 60 y 70 por ciento que impide que haya sectores productivos pero que hace que todo encamine a la especulación, suba de la tasa de desempleo, fuga de capitales y dolarización de los servicios públicos”.

Cifras peores

El legislador porteño Carlos Tomada advirtió que “los futuros datos (de desempleo) van a confirmar cifras peores” al 9,6 por ciento informado esta semana por el Indec. Sostuvo que no es producto de una “maldad o impericia” del gobierno nacional, sino parte de su política de “hacer caer el empleo formal para que bajen los salarios”. “Cuando tengamos los datos de julio, agosto y septiembre vamos a estar en dos dígitos de desempleo”, es decir, por encima del 10 por ciento. Advirtió que esta situación ocurre con aval y planificación del Gobierno. “No hay ninguna decisión para revertir esto, se está yendo en la dirección que quieren (porque) creen que el problema lo va a resolver el mercado, y el mercado no resuelve nada: agrava los problemas”.

El ex ministro de Trabajo durante toda la gestión del kirchnerismo (12 años) indicó que el programa económico en ejecución desde diciembre de 2015 “precisa bajar los salarios, y para que caiga el salario tiene que caer el empleo formal”, explicó. Sostuvo, además, que los datos de la desocupación dan cuenta de que se está reconfigurando la matriz del trabajo en la Argentina, en el sentido de “la desaparición del trabajo en relación de dependencia”.

Citó, para explicarlo, algunos de los números del Indec. “El 90 por ciento de los empleos que se crearon son precarios, sin protección social, sin derechos”, tomando en cuenta los puestos de trabajo no asalariados y los que cobran un sueldo en el sistema informal. Agregó que “por primera vez el empleo industrial cae por debajo del empleo en el comercio, nunca en la Argentina pasó una cosa así: la industria perdió 86.500 puestos”, subrayó el jefe de la bancada de Unidad Ciudadana en la Legislatura porteña, para quien “a partir de ahora, los puestos trabajos van a estar rodeados permanentemente por la incertidumbre”.

El ex ministro recordó que en 2003, cuando comenzó su gestión durante el gobierno de Néstor Kirchner, había un 23 por ciento de desempleo, y remarcó que el cierre de la etapa kirchnerista, en 2015, terminó con 5,9 por ciento de desocupación. Las últimas cifras oficiales, que dan cuenta de un derrumbe del empleo, confirman “una tendencia que comenzó en esta etapa contractiva de esta crisis autoinflingida por el gobierno”, comentó.