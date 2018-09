Luego de una actuación que ofició de verdadera reivindicación a sus últimos discretos rendimientos, y tras una jornada consagratoria de Leonardo Heredia, Colón derrotó 3-1 a Godoy Cruz, al cabo de un aceptable encuentro disputado en Santa Fe. El goleador del partido, a los 15 y 26 minutos del primer período, inició el camino de la victoria local, en tanto que el ex jugador de Almirante Brown aumentó las cifras, a los 21 del complemento. Sobre el final Emanuel Olivera en contra de su valla descontó para el elenco mendocino. Colón dio una muestra de carácter en un marco desacostumbradamente hostil. Algunos cuestionamientos que no excluían al técnico Eduardo Domínguez colocaban al equipo en una posición sumamente incómoda frente a su público, ante un adversario que por lo general suele ser muy complicado.

El entrenador del dueño de casa movió el tablero y realizó varias modificaciones que le brindaron óptimos resultados en desmedro de un "Tomba" que nunca dio la talla. Las inclusiones de Heredia y Zuculini le otorgaron la razón al orientador táctico, quien sin temblarle el pulso colocó en el banco a algunos apellidos ilustres que venían defeccionando en su rendimiento. Carente de volumen de juego, sin una línea definida, la visita resultó fácil presa de un entonado Colón, que sin desarrollar una exhibición futbolística le ganó de punta a punta al ayer sumamente descolorido equipo de Cuyo.

3 COLON

Burián; G. Toledo, E. Godoy, E. Olivera, Escobar; Zuculini, Fritzler, Chancalay, Heredia, Estigarribia; N. Leguizamón.

DT: Eduardo Domínguez.

1 GODOY CRUZ

R. Ramírez; Abecasis, Viera, Cardona, Angileri; F. Núñez, Henríquez, Elías, Sosa; Avalos, S. García.

DT: Diego Dabove.

Estadio: Colón.

Arbitro: Diego Abal.

Goles: 15, 26 y 66m Heredia (C); 90m E. Olivera (C) en contra.

Cambios: 57m Sandoval por N. Leguizamón (C), 58m A. González por Núñez (GC), 61m I. Ramírez por Henríquez (GC), 70m O. Leguizamón por Avalos (GC), 72m Bueno por Heredia (C), 78m Bastía por Zuculini (C).