TEATRO

Trampa para fantasmas

Con el subtítulo de La disolución, esta nueva creación de Luciana Acuña y Luis Biasotto propone una minuciosa exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo como maquinaria en permanente búsqueda del hecho artístico, donde la belleza visual, la música y el humor son ejes fundamentales de la obra. Referentes de la danza y teatro contemporáneos, Acuña y Biasotto fueron fundadores del grupo Krapp, y su nuevo espectáculo está relacionado con lo que se oculta, con lo que se esconde y –¿por qué no?– con cierto imaginario bélico. “La forma más sencilla para lograr ocultarse de los enemigos es mantenerse inmóvil, tratar de no respirar. Seres que esperan, que se mueven lento y calculan cada paso”, explican los autores, a modo de adelanto. Con Milva Leonardi, Alejandro Alonso, Francisco Dibar, Quillén Mut Cantero, Ana García.

Sábado a las 23, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $250.

Arde brillante en los bosques...

...de la noche. A partir de la figura de Aleksandra “Shura” Kollontá, revolucionaria y feminista soviética, regresa este trabajo de Mariano Pensotti que reflexiona sobre conceptos como política, libertad, cuerpo y sexualidad. Y lo hace integrando tres lenguajes diferentes entrelazados: teatro de marionetas, de actores y cine.“El arte, al igual que las revoluciones, crea mundos que antes no eran visibles”, ha dicho Pensotti. Breve temporada despedida, hasta el 5 de Noviembre. Con Susana Pampín, Laura López Moyano, Inés Efrón, Esteban Bigliardi y Patricio Aramburu.

Viernes y sábado a las 21 y domingo a las 20 en la sala AB del Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $140.

MÚSICA

Love Is Here To Stay

Después de Lady Gaga, el eterno Tony Bennett tiene nueva pareja. Se trata de Diana Krall, con la que acaba de editar este álbum a dúo para celebrar sus 92 años, al que se puede considerar como el sucesor de Cheek to Cheek (2014), el trabajo junto a Lady Gaga que fue numero 1 en ventas y que acompañaron con una gira. Bennett ya habia grabado con Krall tanto en su primer Duets (2006) como en Tony Bennett celebrates 90 (2016), pero para este primer disco completo juntos son acompañados por otro dúo de lujo: nada menos que George e Ira Gershwin, ya que los doce temas son de su autoría. Acompañados por Bill Charlap Trío, la pareja recorre un repertorio conocido, pero que incluye un par de clásicos que nunca habían grabado antes: “My One and Only” y “I’ve Got a Crush on You.” También hay dos temas en solitario: “But Not for Me” es el de Krall, mientras el de Bennett es “Who Cares?”.

Frutal

Tercer disco en doce años de carrera del Trío MJC, integrado por Jorge Martínez en piano, Pablo Jaunarena en bandoneón y Mauro Ciavattini en vientos. Considerados como uno de los mejores grupos instrumentales de la escena actual de la música popular local, su personal visión musical transita un amplio espectro que va desde el tango al folklore argentino, con influencias del jazz y la música clásica. Arreglos (2007) fue el debut, y para su segundo opus, ...y el viento los amontona (2011), contaron con la participación de Juan Falú, Raly Barrionuevo, Chango Spasiuk, Mariana Carrizo, Ramón Ayala, Hilda Herrera y Raúl Carnota. Integrado por 11 temas propios, el flamante Frutal se presenta esta noche en Café Vinilo, Gorriti 3780, antes de una extensa gira por China. A las 21.

ONLINE

Maniac

Realidades paralelas, virtualidades, avatares, locuras personales. Son los elementos centrales de esta nueva miniserie de altísimo perfil y futuro de… ¿éxito popular o saga de culto? Nombres no le faltan a esta historia protagonizada por un esquizofrénico y una depresiva, conejillos de indias para el testeo de un nuevo psicofármaco: todos los capítulos fueron dirigidos por Cary Fukunaga (True Detective) y los roles centrales están interpretados por la rubia Emma Stone y el renovado Jonah Hill, acompañados por Justin Theroux como el responsable del extraño experimento farmacéutico. El humor negro recorre los espacios narrativos de un relato que incluye viajes interiores de tono fantástico –”travesías temporales” incluidas– y la adquisición momentánea de diversos roles. Para el crítico de tevé de IndieWire, los diez episodios de esta producción de Netflix dan forma a “una serie ambiciosa con suficientes florituras brillantes como para dejar una marca”.

El hombre de la cámara

La plataforma Qubit continúa sumando títulos indispensables de la historia del cine, usualmente en copias restauradas y de calidad impecable. Es el caso de esta película ensayística, elegida recientemente como el más importante documental de la historia, un bombardeo de imágenes tomadas por su realizador, el ruso-polaco Dziga Vertov, en distintas ciudades de la entonces U.R.S.S. Estrenada originalmente en 1929, quizá se trate del mayor y más acabo ejemplo de las “sinfonías citadinas”, un género en boga durante la última década del período mudo, en el terreno del cine de no ficción. Sea como fuere, su modernidad continúa imperturbable luego de casi noventa años de su creación.

CINE

Soledad

La adaptación al cine del libro biográfico de Martín Caparrós Amor y anarquía reconstruye la vida de Soledad Rosas, la chica de Barrio Norte que un día se fue de vacaciones a Europa y terminó formando parte de un grupo de anarquistas y squatters en Turín, Italia. Vera Spinetta, la hija menor del genialmúsico, se carga al hombro su primer papel protagónico en el cine y encarna a la joven argentina con pasión y entrega: acusada de terrorismo por el estado italiano, Soledad enfrentó el calvario del juicio y condena –a todas luces, como se sabría poco tiempo más tarde, injusto– antes de suicidarse durante su encierro domiciliario. Dirige Agustina Macri, la hija mayor del Presidente, con buen pulso para la descripción de la vida cotidiana en un edifico tomado. En el fondo, se trata de un registro de los duros obstáculos que todo idealismo debe afrontar al poner la teoría en práctica, y de cómo la juventud parece ser siempre el mejor momento para hacerlo.

Ophüls en la Lugones

A pesar de haber nacido en Alemania, gran parte de la carrera del enorme realizador Max Ophüls se desarrolló en el exilio, en Francia y los Estados Unidos. El ciclo retrospectivo que la Sala Leopoldo Lugones viene programando hasta el próximo 1° de octubre incluye desde títulos poco vistos como Atrapadoshasta obras maestras reconocidas por la cinefilia más rigurosa, como Madame de... Mañana se exhibirá su canto de cisne, Lola Montès(1955), basada en la vida de la condesa de Landsfeld, la famosa actriz, bailarina y cortesana de origen irlandés. Un festín audiovisual en pantalla anchaen la poco vista versión en idioma alemán. Programación completa del ciclo en complejoteatral.gob.ar

TV

Rocco Schiavonne

Michele Soavi, director del legendario film de terror italiano La chiesa, fue el encargado de llevar a la pantalla de tevé la historia del famoso detective literario creado por el escritor Antonio Manzini. Producida por la Rai, la serie que emite el canal Europa Europa está integrada por 10 episodios de 100 minutos, cada uno de ellos un telefilm en todo derecho. Afecto a varios vicios y mujeriego en toda regla, Schiavonne es, sin embargo, un excelente investigador, y cada uno de los capítulos lo demuestra en grado sumo, un poco como ocurría con dos de sus padres putativos, Columbo y Kolchak. El actor romano Marco Giallini (Perfectos desconocidos) fue el encargado de darle vida al agente más políticamente incorrecto de la policía del pueblo de Aosta, donde debe afincarse luego de ser removido del departamento central en Roma.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.

Una vacante imprevista

No se pudo ver formalmente en su momento, pero ahora la señal Max está emitiendo los tres episodios de esta miniserie de 2015 basada en uno de los tantos bestsellers de J. K. Rowling, aunque en este caso pensado exclusivamente para adultos. Producida por HBO y la prestigiosa BBC, la historia arranca con una muerte y un puesto vacante en el consejo de la abadía de un pequeño pueblo británico, Pagford, puntapié inicial para toda clase de divisiones y peleas entre sus habitantes. Michael Gambon encabeza el elenco de este relato que incluye temas polémico y urgentes como la violencia de género y el bullying y que desnuda toda clase de hipocresías

Martes a las 23 y repeticiones, por Max.